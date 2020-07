Politica



“Mappa sbagliata dei Pabe”: Florida Nicolai chiede chiarezza

giovedì, 23 luglio 2020, 16:32

L’attenzione sul tema dei Pabe, piani attuativi del bacini estrattivi, accesa, in questi giorni dalla discussione sugli interventi decisi dall’amministrazione, ha portato i molti interessati all’argomento ad esaminare la documentazione, approvata dalla Regione, che il comune ha pubblicato sul proprio sito e, di conseguenza a scoperte che hanno suscitato sorprese. Seguendo questo percorso, Florida Nicolai, membro del Grig, Gruppo di intervento per le Apuane, ha notato un’anomalia significativa: una mappa dell’area Parco delle Apuane presenta invertiti i colori che rappresentano l’area Parco e l’area contigua.



“Si tratta di una “svista” clamorosa – ha fatto notare la Nicolai - ma ancor più clamoroso è il fatto che il comune abbia fatto propria una carta regionale. E’ sconcertante che questa carta sia quella del PIT che, nel sito della Regione, appare con il logo della Regione a sinistra e con il logo del Mibact – che ha co-pianificato lo stesso PIT - a destra. Vista l’arrendevolezza del Ministero nel co-pianificare un PIT che lede proprio quel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio che il Ministero dovrebbe tutelare e far rispettare, sembra legittimo domandare quale mappa sia stata presentata al Ministero. Quella vera o quella con le aree invertite dove i bacini estrattivi risultano presenti non in area Parco ma in area contigua? “



Florida Nicolai ha quindi richiesto all’amministrazione una spiegazione per l’ immaginifica carta che non corrisponde alla realtà presente nella documentazione sui Pabe resa pubblica dal comune di Carrara.