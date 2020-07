Politica



Martisca (FI Giovani): “Riaprire le biblioteche di Carrara con la massima sicurezza”

sabato, 18 luglio 2020, 10:26

Non solo aziende, fabbriche e negozi sono stati penalizzati dall’esplosione della pandemia, ma, anche e soprattutto i giovani, privati degli spazi e della condivisione scolastica con il futuro ormai vicinissimo ma ancora totalmente incerto, dell’inizio del nuovo anno scolastico. E tra loro, con penalizzazioni e incertezze che si perpetuano dal lockdown ci sono gli studenti universitari della provincia che dal marzo di quest’anno non più la disponibilità delle biblioteche, per molti di loro luoghi di studio d’elezione. A sottolineare l’urgenza di riaprire le biblioteche sul territorio comunale di Carrara è stato Lucian Martisca responsabile di Froza Italia Giovani che ha spiegato. “ È giunto il momento di pensare anche agli studenti che rappresentano il futuro e che saranno quelli che in futuro dovranno mettersi in gioco e affrontare questa società. L’amministrazione di Carrara deve dare un segnale forte e chiaro a supporto dei studenti carraresi con la riapertura delle biblioteche, nel rispetto di tutte le normative post covid-19, sanificando e mettendo in sicurezza tutte le aule studio dedicate ai giovani.”. Martisca ha anche suggerito l’idea di sfruttare lo spazi all’aperto delle biblioteche cittadine per favorire le nuove regole sul distanziamento sociale, in modo da garantire una sicurezza massima per gli utenti ed anche realizzare un sistema di prenotazioni online,in modo che tutti coloro che usufruiranno delle biblioteche possano avere uno spazio sicuro e organizzato.

“Negli altri comuni hanno già avviato un programma di messa in sicurezza delle varie biblioteche – ha continuato Martisca - cosa che è espressamente richiesta dagli studenti locali che meritano l’ascolto e la messa a disposizione degli amministratori perché sono una fascia importante della cittadinanza. Il sindaco De Pasquale ha un occasione per dimostrarsi disponibile e collaborativo, anche se per ora i risultati non si vedono. Noi di Forza Italia vogliamo dare voce a coloro che ne hanno davvero bisogno e io, come coordinatore comunale di Forza Italia Giovani sono pronto a farmi carico delle richieste dei miei coetanei garantendo loro il rispetto e la fiducia che meritano. Pertanto invito l’amministrazione a compiere questo passo verso la normalità: riaprire immediatamente le biblioteche e adattare le aule studio con la massima sicurezza, per dare importanza a chi ne ha davvero e sostenere i giovani studenti carraresi, stanchi ormai di aspettare e sperare in un futuro migliore.”.