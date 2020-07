Politica



Monoblocco: lo stato dell’arte fatto dal Comitato Primo Soccorso e Urgenza Carrara

venerdì, 24 luglio 2020, 18:13

In un anno il Monoblocco , ex ospedale di Carrara, è passato dal essere destinato alla demolizione all’essere riqualificato a tempo record e riabilitato per l’emergenza covid. Attori principali in questa vicenda paurosamente altalenante sono stati i membri del Comitato Primo Soccorso e Urgenza Carrara che hanno combattuto duramente per impedire l’abbattimento della struttura raccogliendo anche le firme necessarie per rimettere in discussione il progetto e che ha vigilato costantemente sulle varie fasi di riapertura di alcuni settori dismessi per sopperire all’emergenza sanitaria. Proprio dal Comitato Primo Soccorso arriva un riepilogo di tutta la situazione dell’ex ospedale di Carrara.



“Tante cose sono state rivalutate: tra queste le strutture ospedaliere dismesse, che la politica della Regione Toscana, concentrata sull’obiettivo di strutture nuove e piccole aveva ostinatamente superato, in barba alle proteste dei territori come Massa e Carrara. In cambio della struttura ospedaliera l’accordo con Asl prevedeva che Carrara avrebbe avuto nel suo Monoblocco un Centro Polispecialistico di livello provinciale che accentratsse tutti i servizi codificati da un Piano Attuativo Locale, il PAL, divenuto una Bibbia su cui Istituzioni e Regione Toscana giuravano fedeltà alle linee fissate dalla politica sanitaria. Ma in breve tempo è emerso che Azienda USL e Regione avevano disatteso promesse e impegni.” Oggi , dopo la marcia indietro innestata velocemente sull’abbattimento del Monoblocco dall’assessore Saccardi e dal presidente Rossi per le proteste, guidate dal nostro Comitato, di tutta la popolazione non solo carrarese e dopo l’esperienza delirante del covid, tutto tace, almeno ufficialmente.”. Il comitato ha ricordato la riapertura ufficiale del Monoblocco come ospedale h24 avvenuta il 6 aprile, durante la pandemia che ha rappresentato il simbolico consenso di Asl per la creazione del reparto cure intermedie al quinto piano. Un riconoscimento del fallimento delle politiche fino ad allora seguite, secondo il comitato, e una palese rivalutazione di una struttura che solo pochi mesi prima era stata giudicata obsoleta e destinata al macero. Ma l’immobilità di Asl nel presente apre ancora dubbi importanti, secondo il comitato.



“Ad oggi, la Risonanza Magnetica attende la ripresa del cantiere, la Medicina nucleare e quella Legale giacciono nella palude della fatiscente Palazzina Ascoli di Massa, la Formazione Universitaria Infermieristica, meglio conosciuta come Scuola Infermieri, deve ancora essere realizzata, la RSA di Fossone è in mente dei per cui è naturale chiedersi da chi è governato il sistema della Sanità con questi tempi e queste negligenze e quali certezze possono dare ad una comunità colpita e resa fragile dalla pandemia soggetti che per anni hanno atteso per non fare, proponendo solo di demolire.” Il comitato si è quindi rivolto ancora una volta al sindaco De Pasquale per chiedere di attivarsi con decisione su questi temi concreti per concludere un percorso accidentato e portare nella città servizi essenziali, peraltro garantiti da patti istituzionali. “Il tempo è scaduto per le promesse senza certezza di tempi e di risorse – hanno concluso dal comitato - Non lo diciamo Noi, ma l’impietosa realtà che ha conosciuto e sofferto il Covid-19.”.