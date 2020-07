Politica



Mulazzo, Ciri: "Manutenzioni, la provincia fa acqua da tutte le parti"

sabato, 18 luglio 2020, 09:35

Marco Ciri, consigliere comunale del comune di Mulazzo, delegato a lavori pubblici e sport, alza la voce contro l'incuria delle strade provinciali.



"Non è più tollerabile - esordisce - l'incuria delle strade provinciali che attraversano il nostro comune. Oggi sono a scrivere queste critiche che mai avrei pensato di dover fare, qui non parliamo più solo di mancanza di decoro urbano ma parliamo di sicurezza dei cittadini e da amministratore e delegato ai Lavori Pubblici del Comune di Mulazzo mi sento di dire che è ora di finirla!"



"Ricevo da settimane - spiega - chiamate da tantissimi cittadini di lamentela e di critica per la situazione delle strade provinciali, ho fatto mio il problema, ho contatto il delegato provinciale per cercare di affrontare insieme il problema, chiedere la programmazione, capire il perché di questi ritardi, capire il perché sia stato fatto il tratto a fondovalle e non i tratti montani. Mi pare assurdo che venga cominciato il lavoro dei tagli e di colpo tutto si ferma, si cambia..."



"Non voglio pensare - afferma - sia una questione politica e di appartenenze a partiti o altro. Oggi alzo la voce perché prima di tutto viene la sicurezza delle strade che tutti i giorni i nostri cittadini percorrono per andare al lavoro. Abbiamo strade come la sp32 avvolte ormai dalla vegetazione con tratti interessati inoltre da cantieri che mettono a serio rischio l'incolumità dei cittadini".



"Assieme al Sindaco Claudio Novoa - conclude - abbiamo deciso di presentare una interrogazione in Provincia per capire il perché di tutto questo. È chiaro e apparente che non vi sia una programmazione seria ed adeguata delle manutenzioni. Da amministratore dico "basta" a queste negligenze! La Provincia intervenga e subito, non aspetteremo altro tempo! Pretendiamo sicurezza".