Nuove nomine nel coordinamento comunale di Fdi: Tessa responsabile degli eventi e Costa al tesseramento

giovedì, 2 luglio 2020, 17:31

Hanno mostrato impegno e dedizione all’interno del coordinamento comunale di Fratelli d’Italia Carrara e per questo motivo sono stati scelti dal coordinatore, Lorenzo Baruzzo come responsabili di due settori strategici: sono Leonardo Tessa, 26 anni, che è stato nominato responsabile organizzativo eventi e Matteo Costa, 52 anni, che sarà responsabile del tesseramento.



“A Leonardo e Matteo – ha fatto sapere Baruzzo - vanno i miei ringraziamenti e quelli del coordinamento tutto per l’impegno profuso al servizio della politica intesa come forma di volontariato al servizio dei cittadini.”.