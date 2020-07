Politica



Opposizione tenta di bloccare consiglio comunale a Massa: la critica di Fratelli d’Italia

martedì, 28 luglio 2020, 14:20

di vinicia tesconi

Il consiglio comunale fiume in modalità online, partito oggi a Massa e aperto per tre giorni con la finalità di discutere e votare le osservazioni alle parti ripubblicate del Regolamento urbanistico, ha subito un tentativo di protesta fatto dall’opposizione rappresentata da Pd, 5 stelle e Italia Viva che ha contestato il perdurare della formula del consiglio comunale “a distanza”, anche se da settimane ormai questa misura non è più obbligatoria e tutti i comuni sono tornati a convocare i consigli comunali in presenza.

A riferirlo è stato Bruno Tenerani, coordinatore comunale di FdI Massa che ha aggiunto. “Si trattava di un consiglio comunale convocato in remoto attraverso l'utilizzo dei mezzi tecnologici, nel rispetto del periodo di emergenza. Ancora una volta l'opposizione ha dimostrato di non aver rispetto del consiglio comunale, cercando di bloccarne i lavori e addirittura di rimandarlo. Per anni il PD e il centro sinistra hanno tenuto inostaggio questa città con le loro liti interne che hanno ritardato l'approvazione di un atto fondamentale per la città come il RU e oggi, hanno tentato ancora una volta con una messa in scena di bloccare il regolamento urbanistico. Per fortuna il senso di responsabilità del sindaco Francesco Persiani e di tutta la maggioranza ha permesso di proseguire con i lavori, consapevoli che i cittadini, le categorie economiche e tutta la città attendono da anni un atto fondamentale per le sorti anche economiche del comune. Alla minoranza che grida alla luna ricordiamo come sia ancora in essere il periodo di emergenza proclamato dal governo e come la tutela della salute sia superiore ad ogni polemica pretestuosa portata avanti da una opposizione che, evidentemente, anche sul regolamento si dimostra priva di idee.”.