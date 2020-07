Politica



Piedimonte (FI) chiede le dimissioni del dirigente dell'Ufficio del Mare

venerdì, 24 luglio 2020, 10:59

Il coordinatore di Forza Italia, Domenico Piedimonte, ha chiesto le dimissioni del Dirigente dell' Ufficio del Mare, in seguito all' autorizzazione dell'ufficio del mare dello scorso 8 luglio, che autorizza fino al 30 settembre la chiusura temporanea del Varco 1 tra Villa Gioietta e Bagno San Antonio BIBI.

"Noncurante della situazione di fatto documentata anche da articoli già pubblicati sulla stampa il dirigente usa alcune motivazioni non veritiere per far sì che la situazione rimanga immutata e gli abusi da noi contestati finiscano a tarallucci e vino. - ha contestato Piedimonte - In danno ai cittadini ed in spregio di un Piano dell'Arenile che la nostra città fu pioniera nell'adottare già nel 1998".

L'autorizzazione del dirigente, secondo Piedimonte, usa come falsa motivazione l'esistenza di un disco pub di fronte al Varco, invece, di fronte al varco ci sarebbe soltanto un ristorante. L'ipotetico locale sarebbe chiuso ormai da tempo.

"Il dirigente, nelle cosiddette motivazioni, si fa beffa dei nostri eletti di centro destra affermando "che tale varco risulta essere tra i passaggi a mare che verranno eliminati dal PPE dell'arenile con successivo atto del Consiglio Comunale". - ha spiegato Piedimonte - Incredibile. Si scrive in una delibera dirigenziale quello che un giorno forse deciderà il Consiglio. E' un veggente o un dirigente? E' lui che sceglie cosa voteranno i nostri eletti?"

Secondo Piedimonte, grazie alla nuova giunta e al Sindaco Francesco Persiani, finalmente è iniziata la selezione dei tecnici che andranno a lavorare sul nuovo PPE. Fatta poi la lunga parte tecnica ci saranno i lavori delle commissioni. E poi il lavoro del Consiglio Comunale.

"Tutti i comuni della Versilia hanno impiegato più di 24 mesi per arrivare all'adozione di un nuovo PPE. E non è che in attesa del nuovo piano continui la corsa agli abusi! - ha continuato Piedimonte - Altra motivazione scritta nell'autorizzazione del dirigente è che senza il cancello di legno all'ingresso del Varco 1 i bambini potrebbero scappare dalla spiaggia e trovarsi sul marciapiede".

Una soluzione secondo il coordinatore di Forza Italia, sarebbe stata la richiesta, all'ufficio competente il prolungamento del guardrail esistente e che si interrompe a soli dieci metri dal Varco 1.

"Inutile girarci intorno. - ha continuato Piedimonte - I pochi che hanno chiuso o ridotto i varchi esistenti lo hanno fatto solo per occupare un ulteriore fetta di arenile sulla quale piantare gli ombrelloni o altro. Perchè i varchi partono tutti dal marciapiede ed arrivano fino alla battigia. Basta vedere tutti quelli regolari. Cioè la gran parte di essi".

Piedimonte ha più volte presentato al responsabile dell'Ufficio del Mare, ma nonostante questo non si sarebbe mai recato sul posto per un sopralluogo, fatto che gli contesta.

"Se gli attuali responsabili dell'Ufficio del Mare continueranno a ricoprire i loro ruoli, non faranno altro che continuare ad 'avvelenare i pozzi' degli eletti di centro destra. - ha denunciato Piedimonte - Ma quella è esattamente la stessa proposta di quel PD che il 6 aprile 2017 in un articolo su 'La Nazione', per il tramite dell'allora assessore al bilancio Giovanni Rutili, proponeva di affidare ai bagni confinanti con le spiagge libere il 30 o 40 % delle stesse. Sottraendone la gratuita disponibilità a cittadini e turisti in cambio della pulizia quotidiana e della sorveglianza".

"Ad oggi quindi ho maturato una certezza: il PPE è rimasto per anni nascosto a cittadini ed eletti e questo ha consentito ad alcuni di appropriarsi di ciò che non era dato loro in concessione. - ha concluso il coordinatore FI - Confido nel solito e prezioso aiuto dei nostri amministratori e dei nostri alleati affinchè sia praticato anche in questo tema, il radicale cambiamento rispetto alla politica di sinistra, per contrastare la quale gli elettori ci hanno premiato".