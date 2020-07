Politica



Presidio della legalità organizzato da Fratelli d’Italia

domenica, 19 luglio 2020, 20:00

Si è tenuto, oggi, 19 luglio, 28esimo anniversario della strage di Via D’Amelio nella quale persero la vita il giudice Paolo Borsellino e tutta la sua scorta, il presidio della legalità fortemente voluto dal dipartimento regionale legalità e sicurezza di Fratelli d’Italia e dal suo responsabile per la Toscana, Lorenzo Baruzzo, coordinatore comunale di FdI che ha avuto il supporto dei coordinamenti di Carrara , Lunigiana e Massa e del gruppo consigliare Fratelli d’Italia di Massa. Il presidio è stato posto nel parco Falcone e Borsellino di Marina di Carrara e un mazzo di fiori è stata deposto alla base della lapide che ricorda i due grandi giudici a cui è intitolato il parco per commemorare loro e Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina, Walter Eddie Cosina che costituivano la scorta di Borsellino e tutte le vittime della mafia.

Baruzzo ha ringraziato i partecipanti ed i coorganizzatori della commovente iniziativa ed ha fatto notare il silenzio assordante dell’amministrazione comunale grillina di Carrara: “ Hanno perso ancora una volta – ha detto Baruzzo - l’occasione di farsi promotori di iniziative in memoria ed onore di Paolo Borsellino , che è uno degli uomini simbolo della lotta alla criminalità organizzata. Ma tranquilli, ci saremo sempre noi a ricordare chi sta dalla parte della legalità e della sicurezza dei cittadini.”.