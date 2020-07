Politica



Sede distaccata del comune ad Avenza ancora chiusa: Crudeli (Pd) chiede chiarimenti

martedì, 14 luglio 2020, 18:14

Venne chiusa a marzo quando iniziò il lockdown come misura preventiva per il covid e a tutt’oggi ancora non è stata riaperta. Si tratta della delegazione comunale di Avenza per i servizi demografici distaccati che esiste da più di vent’anni e che serve una delle frazioni più popolose della città – circa ventimila abitanti - sulla quale pesa non poco il perdurare della chiusura. Identica sorte è toccata anche alla sede distaccata di Marina che, però, ha normalmente riaperto i battenti da tempo. A segnalare il diffuso malcontento degli avenzini è stata la consigliera del Pd Roberta Crudeli che ha messo in evidenza come in merito alla riapertura ci siano stati tentennamenti e ambiguità che non hanno portato alla conclusione auspicata dagli abitanti della zona, specialmente dagli anziani costretti a recarsi alla sede principale del comune a Carrara.

“Considerando che la fase acuta dell'emergenza sanitaria è al momento superata – ha detto la Crudeli - credo sia giunto il momento di riaprire la struttura al pubblico utilizzando le dovute precauzioni quali ingressi contingentati e su appuntamento, plexiglass, sanificazioni frequenti. È inoltre utile aprire quella sede anche per non intasare la sede comunale di Carrara e di Marina di Carrara.”. La Crudeli ha quindi rivolto all’amministrazione una richiesta di chiarimenti in merito alle riaperture di luoghi strategici per i cittadini come il distaccamento di Avenza e le biblioteche comunali, che rappresentano un luogo importante per gli studenti, e i giardini pubblici ricordando che rispetto a questi ultimi il gruppo del PD ha già sollecitato un intervento del sindaco sia sulla stampa, sia attraverso interrogazioni in consiglio comunale. La Crudeli ha anche avanzato il dubbio che la chiusura del distaccamento comunale di Avenza possa diventare definitiva ed ha invitato l’amministrazione ad intervenire tempestivamente per porre fine alle difficoltà arrecate alla cittadinanza assumendosi la responsabilità di decisioni che hanno effetti importanti sulla quotidianità delle persone.