Politica



Tre nuove piazze per la città di Massa

giovedì, 16 luglio 2020, 19:56

“Non stiamo parlando solamente di una riqualificazione urbana, ma di un segnale di rinascita e di ripartenza; è l’impronta che vogliamo dare alla città per uno slancio ed un rilancio che sia anche economico, turistico e di maggior decoro. Vogliamo riconsiderare tutta Massa, dal centro alle montagne alle periferie, dare luoghi più vivibili alla cittadinanza, dove non mancherà il verde, e dare una città più bella e più decorosa. Oggi presentiamo i progetti di riqualificazione di piazza Garibaldi, piazza di San Carlo e la realizzazione di piazza Palma, ma questo è solo l’inizio di un percorso che vedrà il futuro rifacimento, tramite concorso di idee e di partecipazione della popolazione, di altri luoghi della città come piazza Betti, il Lungomare, l’area della ex Intendenza di Finanza”.

Il sindaco Francesco Persiani, assieme all’assessore ai Lavori pubblici Marco Guidi e al Capo di Gabinetto Daniele Pepe, ha presentato i progetti di riqualificazione delle tre piazze, in linea con gli indirizzi di mandato.

Nel dettaglio, piazza Garibaldi (150 mila euro), nel cuore della città, sarà più “aperta” e si affaccerà sulla chiesa della Misericordia. L’attuale pavimentazione sarà sostituita con una più curata, accessibile alle persone con disabilità, saranno installate nuove panchine, una nuova illuminazione ed una ventina di alberature che andranno a sostituire le palme, troppe volte seccate e consumate. “Non dimentichiamo che il rifacimento di piazza Garibaldi è in parallelo con il percorso di riqualificazione della vecchia pensilina poco distante e con lo spostamento della Questura di Massa Carrara alla ex Banca d’Italia, iter che sta proseguendo” specificano il sindaco e l’assessore.

Piazza San Carlo (85 mila euro), porta di ingresso della montagna, valorizzerà il panorama e sarà ispirata all’acqua. Le gocce della fontana, che sarà spostata di qualche metro, creeranno idealmente cerchi nell’acqua che saranno simulati dalla diversa colorazione della pavimentazione e dall’illuminazione a led.

La sfida maggiore è quella di piazza Palma che non è mai stata una vera e propria piazza. L’amministrazione comunale, con circa 65 mila euro, andrà a creare un nuovo spazio per esaltare da una parte l’edificio scolastico e dall’altro realizzare un luogo più vivibile dagli studenti e da tutta la cittadinanza. Sarà la nuova piazza ad ospitare la panchina rossa - simbolo della lotta contro la violenza sulle donne che mesi fa aveva subìto vandalismi - ed avrà inserti innovativi nella pavimentazione. Anche in questo caso, saranno piantate nuove essenze. Subirà una modifica la viabilità: diventerà pedonale il primo tratto di via delle Mura Nord.

Ora partiranno le gare di appalto, poi gli interventi che avranno durata di alcuni mesi. In fase di progettazione anche piazza Bertagnini e piazza IV Novembre.