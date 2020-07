Politica



Uil: "Casa Salute al vecchio ospedale, la soluzione migliore: ora la politica non perda tempo"

mercoledì, 22 luglio 2020, 14:05

Casa della salute al vecchio ospedale di Massa, per la Uil Pensionati Massa-Versilia s'ha da far: "Accogliamo con favore le dichiarazioni della dirigente Asl Toscana Nord Ovest Monica Guglielmi, che di fatto indirizza la nuova destinazione della Casa della Salute di Massa al vecchio ospedale. Siamo d'accordo inoltre con l'ipotesi di realizzare altre 'mini' case della salute nelle zone di periferia per assicurare servizi essenziali e diffusi come prelievi, prenotazioni, spazi per medici di famiglia e la presenza in alcuni giorni della settimana dell'assistente sociale. La proposta della dottoressa Guglielmi, avallata, come sembra, anche dai vertici regionali della sanità, insieme all'apertura dei reparti di cure intermedie Covid e no Covid e alla terapia intensiva per Covid sembra ridisegnare una nuova visione della sanità pubblica a Massa Carrara di cui bisogna discutere in maniera approfondita con il territorio e i cittadini".



Per la Uil Pensionati finalmente si intravede una comunione di intenti che ora più che mai ha bisogno di collaborazione: "In tutti questi anni abbiamo cercato di indicare quale doveva essere la sede idonea della Casa della Salute e finalmente vediamo riconosciuti i nostri sforzi ma tutto questo non deve essere disperso inutilmente dalle beghe della politica locale. Temiamo – conclude la Uil Pensionati – che ci si possa trovare in una nuova fase di stallo a causa della politica, della volontà di mettere una 'bandierina' sulla realizzazione della nuova Casa della Salute a discapito del cittadino, dilungandosi in inutili e sterile polemiche".