Un nuovo sito di sbarco ed ammodernamento di piccolo riparo di pesca

venerdì, 3 luglio 2020, 17:39

“L’idea è quella di avviare un percorso di riqualificazione di un’area per troppo tempo rimasta in degrado, come quella nei pressi della ex colonia Ugo Pisa, e dove a lungo sono mancati investimenti e la nostra visione passa anche dalla realizzazione di un punto di sbarco compreso di un mercato ittico. Abbiamo lavorato affinché si possa, da un lato, dare risposte ad un settore trovando una sistemazione più adeguata e congrua per i pescatori, dall’altro rivitalizziamo una zona del territorio molto frequentata”.

Con queste dichiarazioni il sindaco Francesco Persiani illustra il progetto per la ristrutturazione del sito di sbarco e ammodernamento di piccolo riparo di pesca che l’amministrazione massese, con il supporto tecnico del Gal Consorzio Sviluppo Lunigiana Leader, candida al bando Feamp (Fondo per la politica marittima e della pesca dell'UE) 2014-2020.

“Si tratta di un intervento importante per Marina di Massa non soltanto perché risponde alle esigenze delle attività legate al contesto ittico e del mare, ma perché apporterà miglioramenti anche sotto gli aspetti igienico-sanitari ed ambientali” prosegue il sindaco. “Crediamo molto in questa infrastruttura messa a punto con l’apporto del Gal e siamo certi che porterà benefici sotto più profili”.

La progettazione prevede nove approdi per le imbarcazioni ed altrettante strutture per la vendita diretta del pescato ognuna delle quali sarà dotata di pannelli fotovoltaici, un’area di pulizia e ricovero per le reti e l’attrezzatura e servizi igienici. Sarà potenziata l’illuminazione per consentire lo scarico del prodotto anche nelle ore con minore luce naturale e sarà realizzato un impianto di videosorveglianza. Inoltre è prevista la realizzazione di una apposita area di raccolta degli scarti e rifiuti marini, la sistemazione del percorso pedonale e colonnine di erogazione d’acqua potabile, per l’energia elettrica e colonnine antincendio.

Il progetto, che rientra a pieno titolo nella strategia di mandato dell’amministrazione comunale tesa alla valorizzazione del litorale, tiene conto della fattibilità ed opportunità di eseguire interventi finalizzati ad incentivare comuni, associazioni della pesca e cooperative locali e creare una rete, individuando ambiti di sviluppo per la valorizzazione della filiera della pesca, creare nuovi posti di lavoro, migliorare la fruibilità del patrimonio ambientale nelle zone di pesca ed acquacoltura e rafforzare le comunità di pescatori.

“Stiamo parlando di un intervento da circa 250 mila euro per noi molto importante perché oltre a riqualificare la zona antistante alla ex Ugo Pisa risolve una problematica che si trascina da anni relativa alla collocazione dei pescatori” aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Marco Guidi.

Inoltre, la ristrutturazione del sito di sbarco va ad ammodernare ed impreziosire il già esistente centro ludico istituzionale adibito alla promozione della pesca e delle imbarcazioni a vela, con la presenza di un acquario e di scivoli per alaggio e varo delle imbarcazioni nonché di una zona destinata al rimessaggio delle imbarcazioni.