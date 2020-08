Politica



Benedetti chiede di individuare le responsabilità per il focolaio covid di Carrara e ribadisce il no alla festa di Riscossa Popolare a Ricortola

lunedì, 10 agosto 2020, 12:54

Necessario individuare e sanzionare i responsabili del nuovo focolaio scoperto a Carrara all’interno di un centro di accoglienza per richiedenti asilo. A dirlo, è il presidente del consiglio comunale di Massa, Stefano Benedetti, che ha lanciato bordate all’associazione che gestisce il centro e anche al sindaco di Carrara ed ha colto l’occasione per ribadire la sua contrarietà alla festa, già autorizzata, di Riscossa Popolare che si terrà a Marina di Massa. “ I 21 nuovi casi di positivi al coronavirus di Carrara - ha detto Benedetti - sono tutti extracomunitari e ospiti di Casa Betania, struttura che è già stata alla ribalta per non aver fatto rispettare il decreto del Presidente del Consiglio, permettendo a tanti ragazzi di colore di giocare a calcio durante il periodo più preoccupante per i contagi. Allora, da parte del sindaco vi fu un silenzio totale e l’associazione che gestiva e gestisce attualmente la struttura, dichiarò pubblicamente che non c’ era stato nessun problema e nessun rischio di contagio, oggi al contrario, è scoppiato il bubbone e gli stessi ospiti sono risultati positivi ed asintomatici. A questo punto sarà necessario fare chiarezza ed accertare se vi sono delle responsabilità e se sono state rispettate le prescrizioni del Governo, prolungate almeno fino al 15 ottobre. Intanto in Toscana sono stati individuati nuovi focolai e seppure il tasso attuale di mortalità si è notevolmente abbassato, i contagi sono in fase di aumento. Per questi motivi, credo che dovremmo evitare tutte le forme di assembramento ed in primis le feste e le sagre per le quali nessuna associazione è in grado di garantire la massima sicurezza, senza considerare che le stesse in estate sono molto frequentate da turisti. Mi riferisco anche a quella dei comunisti, che è stata autorizzata nel parco pubblico di Ricortola a Massa, un parco che, tra l’altro, presenta delle criticità abbastanza pericolose. Nello stesso parco sono presenti diverse strutture abusive, mai condonate e proprio per questo, l’autorizzazione avrebbe dovuto essere rigettata a prescindere. Ma soprattutto, considerando questo nuovo focolaio di Carrara, credo che dovrebbero essere evitate dai comuni tutte le iniziative che mettono a rischio contagio con gli assembramenti le persone e quindi anche quella dei Carc ed in caso contrario mi auguro che durante il periodo di festa, le autorità competenti facciano dei controlli costanti e frequenti all’interno dell’area.

Per quanto sopra, chiedo alle autorità competenti in materia di reati, di accertare se per il focolaio di Carrara, vi siano delle precise responsabilità ed in tal caso di assumere tutti i provvedimenti previsti in questi casi.”.