Politica



Bruschi (FI): "Campo Cecina da valorizzare e non solo da usare per bacchettare gli incivili"

venerdì, 21 agosto 2020, 08:46

Un lato positivo, secondo Riccardo Bruschi, coordinatore comunale di Forza Italia, nei vergognosi resti dei bivacchi fatti a Campo Cecina per Ferragosto c'è ed è la riscoperta di un luogo di straordinaria bellezza all'interno del comprensorio comunale, palesemente dimenticato, soprattutto dall'amministrazione che non si è mai curata di risistemare la strada che porta alla meravigliosa terrazza panoramica che affaccia sulle cave e sul mare. Per questo motivo, restando ferma la condanna per l'esempio di inciviltà dato da molti cittadini Beruschi ha rilevato: "Il sindaco De Pasquale e il consigliere Dell'Amico affermano che "quanto accaduto non verrà dimenticato". Bene, lungi dal voler giustificare la maleducazione, sarà opportuno che l'amministrazione non lo dimentichi davvero e non si faccia trovare impreparata nelle prossime occasioni, allestendo la zona con adeguati bidoni per la raccolta differenziata ed un minimo di predisposizione di personale di sicurezza. Se a Campocecina è stato trovata in tale stato bisogna anche vedere il lato positivo: in tempi di Covid è stato riscoperto uno dei più bei posti della provincia di Massa Carrara da cui abbiamo un panorama che dalla Alpi Apuane proietta lo sguardo fino alla Versilia e alle Cin que Terre, passando dalle cave di marmo bianco: uno scenario unico al mondo."



Bruschi ha ricordato la proposta, risalente ad alcuni anni fa, per la realizzazione di una funivia che collegasse Torano con Campo Cecina da mettere a bilancio con un progetto di project financing ed ha quindi invitato il sindaco, non solo a bacchettare cittadini e turisti incivili ma anche a promuovere una vera valorizzazione del sito la cui unica via d'accesso è in condizioni disastrose.



"Campo Cecina – ha continuato Bruschi - deve essere inserita in un percorso turistico e valorizzata, impreziosendola con un opera d'arte monumentale consona, ed attrezzandola con numerosi spazi per griglie e barbecue che attualmente sono vietati. Inoltre esortiamo il sindaco affinché promuova la realizzazione di eventi idonei al luogo nelle date importanti delle festività come Pasquetta, 25 Aprile, Primo Maggio, Ferragosto o nelle altre date eventualmente richieste da associazioni private affidabili. Ci auguriamo che la nostra proposta venga presa in considerazione alla luce del trend crescente del turismo della montagna. Forza Italia non dimenticherà le proposte relative a Campo Cecina che saranno, senz'altro, un punto qualificante del nostro programma per le elzioni amministrative di Carrara nel 2022.".