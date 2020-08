Politica



Canepa (Lega): "Scontri a Marina, regna il caos grazie alla sinistra"

domenica, 23 agosto 2020, 19:43

"Laddove per anni ha regnato la sinistra oggi regna il caos". Con una frase, il capolista della Lega alle elezioni regionali Emanuele Canepa, entra a gamba tesa sulla rissa tra alcuni giovani ed agenti della polizia avvenuta recentemente a Marina di Carrara.



"Ahimé - incalza - la situazione dei giovani sta sfuggendo di mano, mentre da una parte possiamo vedere dei ragazzi volenterosi, studiosi e rispettosi delle regole, dall'altra ci ritroviamo dei giovani allo sbaraglio senza più alcun tipo di valore. Le politiche buoniste e mai interventiste della sinistra portano ad una sorta di anarchia dove regole e valori non esistono più ed anche i giovani si sentono autorizzati a fare quello che vogliono. Il nostro dovere di uomini politici è quello di educare, tramite le leggi, i giovani ed allo stesso tempo abbiamo il dovere politico oltre che morale di garantire la sicurezza delle nostre forze dell'ordine. Quando accadono avvenimenti simili significa che qualcosa negli anni è stato sbagliato, la mancanza di rispetto da parte di alcuni giovani è uno dei motivi per cui abbiamo sempre creduto nel reinserimento dell'insegnamento dell'Educazione Civica nelle scuole così come un ritorno alla leva obbligatoria che avrebbe un duplice effetto: da un lato educare i ragazzi al rispetto delle regole e dei ruoli, dall'altro quello avere ragazzi formati su protezione civile, pronto soccorso, calamità naturali e pronto intervento.".



"Purtroppo - conclude - la politica di sinistra bada poco alla sicurezza dei cittadini, abbiamo bisogno di una politica che prema sul controllo della movida, sul controllo dello spaccio (nella Toscana del PD aumentato del 22% negli ultimi 10 anni), sul ripristino della legalità e della pubblica sicurezza e soprattutto sul miglioramento della dotazione in possesso alle forze dell'ordine come potrebbe essere l'uso di Teaser."