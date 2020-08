Politica



Cena in blu a Marina: soddisfatto il M5S

venerdì, 28 agosto 2020, 14:35

Il gruppo consiliare del Movimento5Stelle esprime soddisfazione per la riuscita della "Cena in blu" un evento che ha visto la partecipazione di tanti cittadini e l'adesione della quasi totalità dei commercianti della zona interessata. Lo hanno constato con i loro occhi consiglieri e assessori che, insieme al sindaco Francesco De Pasquale, hanno preso parte alla manifestazione.



Il commento della serata è affidato a Marzia Paita, presidente della commissione Commercio che ha partecipato all'organizzazione della serata: «La "Cena in blu" si è rivelata un una serata molto piacevole per tutti anche a fronte delle limitazioni imposte dalle norme anti covid. In particolare è fonte di grande soddisfazione l'elevatissima adesione dei commercianti, che hanno partecipato attivamente e si sono dichiarati soddisfatti: tutti hanno riferito di aver lavorato bene, i negozi hanno esposto la merce e bar e ristoranti erano tutti pieni. Sapevamo fin dalla vigilia di non poter accontentare tutti i negozi del litorale vista l'impossibilità, per motivi di sicurezza, di chiudere anche le strade di Marina Est, una limitazione su cui sia le associazione di categoria sia la Pro Loco di Marina avevano dato ampia informazione ai diretti interessati».



E Paita considera centrato anche l'altro obiettivo della "Cena in blu": «Avevamo pensato a una serata "per tutti", nel corso della quale anche le famiglie con i bambini potessero riappropriarsi delle strade del centro di Marina: direi che anche in questo siamo riusciti bene» spiega.



La presidente della commissione Commercio risponde anche alle polemiche della vigilia in merito allo slogan dell'evento: «Qualcuno non ha capito o forse ha fatto finta di non capire, che non si è trattato di una citazione sbagliata ma di una revisione del testo del celebre brano di Modugno. L'abbiamo pensata per richiamare i giorni più difficili della pandemia, per non dimenticare, anche in una serata di svago, quello che è successo solo pochi mesi fa. Un ricordo sì doloroso ma che dovrebbe servire da monito affinchè tutti rispettino le regole e le misure di prevenzione».



Il Movimento5Stelle in conclusione ringrazia Adriano Rapaioli e Maria Grazia Castiglioni di Confesercenti per la collaborazione e la dottoressa Cristina Demontis e la dottoressa Ilaria Balderi dell'Ufficio Commercio del Comune di Carrara per l'egregio lavoro svolto.