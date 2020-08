Politica



Centro Alzheimer ancora chiuso: la preoccupazione di Bernardi

venerdì, 14 agosto 2020, 17:52

Gli ospiti erano una ventina ma da mesi, ormai non possono più usufruire del Centro Alzheimer di Carrara, chiuso durante il lockdown e ancora non riaperto dall’amministrazione 5 stelle. A segnalare il problema è stato il consigliere dell’opposizione Massimiliano Bernardi che ha spiegato: “Nonostante i famigliari dei malati di Alzheimer frequentatori del centro abbiano contattato l’amministrazione ed anche i consiglieri del Pd loro alleati di governo, ancora nulla è stato fatto.”.Bernardi ha rimarcato il suo disappunto per l’approvazione espressa dai consiglieri del Pd alla giunta grillina per la gestione della casa di riposo Regina Elena in tempo di pandemia, sebbene vi sia stato un decesso e una ventina di contagi.

“Tutti i nodi prima o poi vengono al pettine – ha aggiunto Bernardi -e, a distanza di poco tempo , a mantenere viva l’attenzione sulla struttura ci ha pensato il sindacato che ha portato avanti le istanze dei familiari dei pazienti affetti da Alzheimer nella speranza che il Centro possa riaprire al più presto. Mi associo all'appello del sindacato e dei familiari e chiedo al sindaco De Pasquale di occuparsi direttamente di questa dolorosa vicenda affinchè sia risolta prima possibile. Non si riesce a comprendere peraltro questa lunga sospensione del servizio e chi deve dare risposte concrete alle persone che hanno un malato di Alzheimer in casa. Famiglie che non devono essere abbandonate e che, come è stato ricordato in Consiglio comunale proprio dalla capogruppo Roberta Crudeli ,hanno estremo bisogno di assistenza. Il centro Alzheimer non può rimanere chiuso e una soluzione sicuramente esiste basta avere la volontà di trovarla. Dovrebbe essere proprio il presidente Profili a dare risposte concrete dal momento che pubblicamente aveva dichiarato di aver raggiunto un risultato importante, anche perché a causa dell’emergenza Covid molte cose che erano state impostate nel 2019 non si erano potute sviluppare come il portare a trenta i posti letto per il centro Alzheimer in base alla dichiarata mission di privilegiare gli aspetti sanitari tra cui anche la creazione di una casa famiglia separata dal nucleo della RSA. Le solite parole al vento, la solita propaganda, la solita incapacità. Se ci siete ancora compagni del PD battete un colpo.”.