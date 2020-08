Politica



Colonnata sempre più penalizzata dall’inefficienza trasporto pubblico: Bernardi critico

domenica, 9 agosto 2020, 09:48

Sospeso per due giorni il servizio di trasporto pubblico a Colonnata: ennesimo disservizio annunciato per l’8 e il 9 agosto che ha fatto infuriare i residenti del paese e spinto il consigliere dell’opposizione Massimiliano Bernardi a lanciare critiche all’azienda che gestisce il servizio ed anche all’amministrazione.

“Mentre Colonnata è stata dichiarata off-limits dalle “corriere CTT “ per l’8 e il 9 agosto – ha detto Bernardi - abbiamo appreso dall'assessore Maurizio Bruschi che si farà l'intermodale alla stazione di Avenza. Nel frattempo le cronache riportano quasi quotidianamente episodi preoccupanti che riguardano il trasporto pubblico locale, e CTT Nord, anziché impegnarsi a garantite efficienza, sicurezza e puntualità, impiega tempo e risorse nel mettere cartelli alla stazione di Colonnata e in piazza Palestro per avvertire gli utenti che il servizio il giorno 8 e 9 sarà interrotto.È ormai evidente che l’azienda ha scelto di non destinare le risorse necessarie ad efficientare il servizio e che, in questo contesto, gli utenti di Carrara risultano quelli maggiormente penalizzati per una situazione ormai al limite del sopportabile . Infatti oltre che per gli autobus vecchi e mal tenuti che prendono fuoco o perdono le ruote e i ritardi costanti e le continue cancellazioni delle corse è del tutto ingiustificato assistere anche ai ricatti. Quella dei disagi causati da un trasporto pubblico da terzo mondo è una situazione che penalizza soprattutto gli utenti che abitano nei paesi a monte, che spesso sono anziani ed obbligati ad utilizzare il mezzo pubblico perché non dispongono di veicoli privali.”. Per Bernardi parte della responsabilità è da attribuire all’inefficienza dell’amministrazione 5 Stelle per non aver saputo realizzare un capolinea degno di tale nome nei tre anni di governo finora trascorsi, tanto che i cittadini sono ancora costretti ad attendere in balia del caldo e del freddo autobus che talvolta nemmeno arrivano, per la cancellazione delle corse. “ Pare che l’amministrazione comunale ha aggiunto Bernardi - abbia definitivamente accantonato l’idea di utilizzare la struttura già pronta nell’area ex Montecatini in grado di offrire servizi idonei e condizioni di sicurezza . Abbiamo appreso infatti in consiglio comunale, dalla spiegazione del POC da parte dell'Assessore Maurizio Bruschi, ex comunista di Bonascola , che parla con uno strano e marcato accento toscano , che presto entrerà in funzione il nuovo capolinea da realizzare nell’area della stazione ferroviaria dove, ad oggi, si possono vedere solo erbacce, macerie e cancelli sbarrati. Chiediamo pertanto all'Assessore Bruschi se, nello studio di fattibilità dell'intermodale, sono state valutate le varie proprietà dell'area interessata e lo studio sulla viabilità che potrebbe presentare più di una difficoltà.” Bernardi ha ricordato che la sua richiesta fatta al sindaco De Pasquale nell’ultimo con consiglio comunale di interessarsi alla tutela dei residenti di Colonnata per i disagi del trasporto pubblico causati dalle soste selvagge in piazza Palestro è ancora senza risposta ed ha voluto sottolineare che gran parte del problema di CCT trasporti nasce dalla contestata gara francese per la quale il governatore Entico Rossi è indagato dalla Procura di Firenze.