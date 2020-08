Politica



Depuratori del Lavello e acque di balneazione, la proposta di Canepa: “Realizzare degli spandenti a mare”

mercoledì, 26 agosto 2020, 17:06

Il candidato capolista della Lega Emanuele Canepa è stato a fare un sopralluogo al depuratore del Lavello 1 situato nel comune di Massa a confine con il comune di Carrara.

Questo depuratore presentava notevoli criticità dovute sia all'obsolescenza dell'impianto, sia alla percezione dei cattivi odori da parte della popolazione limitrofa che negli anni passati è stata veramente esasperata da questo punto di vista.

Canepa risulta soddisfatto dal sopralluogo “Grazie all'amministrazione comunale di centrodestra che ha iniziato una importante e fattiva collaborazione con Gaia siamo riusciti a risolvere gran parte dei problemi, ci sono ancora dei lavori da fare ma in linea di massima il depuratore funziona a pieno regime e le maleodoranze sono drasticamente diminuite grazie ad un piccolo ma importante intervento: un barriera antiodore che ha permesso di mitigare l'impatto al di fuori del perimetro del depuratore. Tutto questo perchè la Regione aveva negato una deroga a GAIA spa per fare il capannone di copertura dei fanghi la cui costruzione doveva partire ad Ottobre scorso. “

“Ecco, questa è proprio la burocrazia che noi vogliamo eliminare” prosegue il capolista della Lega” “quella che è ostativa nei confronti dei cittadini e delle imprese che vogliono investire sul territorio. E’ovvio le regole ed i permessi devono sempre essere rispettati ma non si deve per forza "complicare" un iter burocratico quando c'è una via più snella per ottenere il risultato.

Quando saremo in Regione sarà una mia ed una nostra priorità proprio snellire la burocrazia e far sì che la Regione sia amica dei cittadini e delle imprese e non nemica.”

Infine lancia una proposta interessante: “Dovremmo pensare alla realizzazione degli spandenti a mare per i depuratori sul Lavello oppure per il Lavello stesso come è stato già programmato e finanziato dalla Regione Toscana in alcuni fossi di Viareggio e Camaiore. Non capisco perché quando fu siglato l’accordo di programma per la tutela delle foci fluviali e delle acque marino costiere della riviera apuo-versiliese, voluto fortemente dalla regione, tra i tanti investimenti previsti, conoscendo la situazione delicata del fosso Lavello non si è pensato ad inserire tale intervento. Il fosso Lavello è un fosso artificiale che quindi non ha una valenza naturalistica di rilevanza, inoltre è continuamente oggetto di abbandono di rifiuti a causa della presenza del campo rom su insistente sulla sponda del Comune di Carrara, i depuratori adesso funzionano a regime ma quando arrivano le bombe d’acqua è difficile non fare un bypass e sarebbe una soluzione opportuna pensare alla realizzazione degli spandenti a mare, considerando che la sua foce è a ridosso di spiagge balneabili molto frequentate durante la stagione estiva.

Mi lascia perplesso il fatto che questi interventi per la tutela delle acque costiere Apuo Versiliesi siano finanziati dalla regione al 70% sulla costa Versiliese, al 30% sulla costa Apuana. Sono felice per i colleghi amministratori ma sono profondamente dispiaciuto che la zona apuana sia sempre messa in secondo piano.”