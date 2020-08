Politica



E' Diego Nespolo il candidato consigliere regionale di Cambiamo Carrara nella lista Toscana Civica per il cambiamernto: sosterrà Susanna Ceccardi

mercoledì, 19 agosto 2020, 13:38

di vinicia tesconi

L'incertezza generale in ogni comparto sociale causata dall'evolversi della pandemia ha costretto molti partiti e liste politiche a rincorse più o meno faticose per concorrere alle regionali del prossimo settembre. Per questo motivo il gruppo di Cambiamo Carrara, partito nato da circa un anno per volontà del governatore della Liguria Giovanni Toti, ha scelto di appoggiarsi alla lista Toscana Civica per il cambiamento e di candidare come consigliere regionale, il suo rappresentante, Diego Nespolo, a sostegno della candidatura a presidente della Regione di Susanna Ceccardi della Lega. Diego Nespolo, ingegnere esperto di certificazioni antisismiche, idrauliche e energetiche, è stato nominato quest'anno coordinatore provinciale di Cambiamo per Massa Carrara. " Ho accettato di candidarmi nelle liste di "Toscana Civica per il cambiamento" a sostegno di Susanna Ceccardi - ha spiegato Nespolo - perché voglio dare una svolta ad un territorio che è stato devastato da anni di politiche assistenzialiste totalmente fallimentari. Perché sono stanco di invidiare le politiche e le iniziative che altri territori riescono a realizzare. Se vogliamo migliorare il territorio della provincia di Massa Carrara dobbiamo entrare nelle "stanze dei bottoni" e lavorare a testa bassa, con grande umiltà, ma con tutta la professionalità che un ruolo come quello di consigliere regionale ci impone di avere. Mi candido con la consapevolezza che questa sarà una dura lotta, ma grazie all'appoggio degli elettori della circoscrizione di Massa Carrara sono sicuro di poter avere una parte da protagonista. La mia professione ha reso possibile la percezione dei bisogni e del desiderio della gente di voler cogliere e creare nuove possibilità, nuove occasioni di crescita: la Provincia di Massa Carrara deve diventare finalmente una realtà a misura dei cittadini e dei turisti. Con queste premesse, ho scelto di candidarmi all'elezione del consiglio regionale nel contesto di una lista civica quale rappresentante del gruppo Cambiamo con Toti – Toscana del quale sarò l'unico candidato in provincia di Massa Carrara." . "Protagonisti in Toscana" è lo slogan su cui si baserà la campagna elettorale di Nespolo che ha ribadito l'urgenza di far uscire la provincia apuana dal dimenticatoio in cui troppo spesso è stata relegata dalla Regione Toscana. " Non dovrà accadere mai più – ha aggiunto Nespolo - il nostro territorio ha bisogno di persone che la rappresentino nel consiglio e che difendano con forza gli interessi di ciascun cittadino di questa meravigliosa realtà. La provincia di Massa Carrara dovrà diventare centrale, funzionale e strategica, perché ogni suo comune lo sarà. E soprattutto ciascun cittadino lo sarà, diventando il vero protagonista del "cambiamento" che da troppo tempo questa terra ci chiede. Siamo una terra di donne e uomini volenterosi di fare.".

"Il territorio della provincia di Massa Carrara - ha continuato Nespolo - è posto geograficamente in una posizione strategica e nel suo interno ha una ricchezza storico-artistica che farebbe invidia a chiunque. Dalla costa alle colline offre una biodiversità che merita di essere valorizzata con le opportune strategie. E' meta molto amata dai turisti, tanto che molto spesso quegli stessi turisti la scelgono come loro casa e ci trascorrono la loro vita. Siamo dotati di un porto estremamente funzionale e posizionato in una zona strategica. Bisogna necessariamente restituire dignità ai lavoratori, a coloro che il lavoro non ce l'hanno o lo hanno perso, a quanti sono in difficoltà, ai giovani, a ciascuna persona cha fa parte della nostra comunità. Sanità, turismo, mobilità, ambiente, famiglia e welfare saranno i punti cardini del progetto di cambiamento della mia candidatura, cercando di raggiungere soluzioni tempestive, efficaci ed efficienti, fatti concreti di cui tutti potranno beneficiare. L 'intera provincia non può più aspettare. Voglio una sanità diversa per la nostra provincia, in grado di trasformare in eccellenza strutture di grande potenziale ma logorate da riduzioni di personale e liste d'attesa improponibili e di garantire presidi di primo intervento in tutti i comuni; una sburocratizzazione dell'imprenditoria con corsie preferenziali per chi decide di investire qui; un impiego più efficace delle risorse comunitarie. Voglio che dal governo regionale arrivino nella nostra provincia importanti somme per dare soluzione alle problematiche in materia di dissesto idrogeologico ed efficientamento infrastrutturale.

Per concludere voglio dichiarare che io non lavoro per battere il candidato presidente degli avversari, cosi come non corro per battere gli altri candidati alle elezioni regionali. Io corro per tutelare gli interessi dei miei concittadini, mi batto e mi spendo per andare in regione perché voglio aiutare gli abitanti della provincia di Massa Carrara a sentirsi cittadini di serie A e non semplici cittadini di una lontana provincia del Gran Ducato di Toscana.".