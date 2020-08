Esposto di Pieruccini contro il vicesindaco Martinelli

Altri articoli in Politica

venerdì, 7 agosto 2020, 17:04

Comitato che non ha potuto, ancora una volta, non mettere in evidenza come, da parte di Asl e Regione non ci sia stata alcuna ammissione degli errori fatti in passato né rispetto per le promesse fatte, ma solo un irricevibile aut aut imposto con arroganza

venerdì, 7 agosto 2020, 16:36

Bernardi ha fatto notare la destrezza con la quale il presidente Enrico Rossi ha annunciato la visita a Carrara solo il giorno prima, per evitare contestazioni popolari che si erano sollevate già al primo annuncio dela stessa visita poi rinviata ed ha tacciato di arroganza la dirigente della Asl Nord...

venerdì, 7 agosto 2020, 14:25

Stamani sul pontile di Marina di Massa un gruppo di lavoratori precari del settore turistico, insieme ad USB- unione sindacale di base, hanno aderito alla giornata di mobilitazione nazionale del movimento "mai più sfruttamento stagionale", in contemporanea con Rimini, Pesaro, Bologna e altre città

venerdì, 7 agosto 2020, 12:39

Ha ottenuto un finanziamento pari a 15.000 euro il progetto presentato dal Comune di Carrara, nell'ambito del bando Toscanaincontemporanea 2020, dal titolo "Lo Stadio dei Marmi"

venerdì, 7 agosto 2020, 08:35

"Dopo aver a lungo riflettuto su questa strada lunga e difficile, con coraggio ho preso questo impegno e sono candidata nel collegio di Massa come rappresentante della società civile, nella lista di Forza Italia Udc"

giovedì, 6 agosto 2020, 14:54

Provengono dal mondo del lavoro, dall'impegno nel sociale, dalle lotte femministe, dall'impegno antifascista i candidati e le candidate di Toscana a Sinistra per la provincia di Massa Carrara per le prossime elezioni regionali del 20 e 21 Settembre: Monica del Padrone, Simona Mulazzani, Riccardo Bardoni, Paolo Orland