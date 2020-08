Politica



Focolaio nel centro d’accoglienza: 18 nigeriani contagiati. Martisca: "Vogliamo chiarimenti"

domenica, 9 agosto 2020, 09:06

di vinicia tesconi

La notizia della scoperta di un focolaio di coronavirus a Carrara con ben 18 casi accertati, tutti residenti nella stessa struttura di accoglienza per richiedenti asilo, ha gettato nel panico molti cittadini confortati da molte settimane di contagi zero nella provincia.



L’annuncio fatto ieri dal sindaco Francesco De Pasquale ha lasciato aperti molti dubbi e preoccupazioni e moltissime sono state le richieste di maggiori delucidazioni in merito alla notizia. A farsi portavoce di buona parte dei dubbi dei cittadini è stato Lucian Martisca, coordinatore comunale di Forza Italia Giovani che ha detto: “Con il focolaio nel centro d’accoglienza gestito da Casa Betania a Bonascola, tutta la città è a rischio. Si parla di 18 persone positive al covid-19 sotto ai 40 anni, una delle quali è una donna incinta ricoverata d’urgenza al Noa. Non si hanno notizie di chi siano i responsabili di questa tragedia e soprattutto non è stato specificato quali luoghi abbiano frequentato negli ultimi giorni queste persone. Il sindaco si è limitato a invitare i cittadini a rispettare le norme di sicurezza anti-covid come se fossero loro la causa di questo focolaio.”



Martisca ha voluto ribadire: “Come al solito a Carrara deve succedere il peggio, zero sicurezza, zero controlli, siamo in mano ad un amministrazione che non è in grado di gestire una città così complicata. Pertanto invitiamo il sindaco Francesco De Pasquale a chiarire le dinamiche di questa situazione: Carrara deve sapere, tutti devono sapere in che situazione siamo. Forza Italia sta dalla parte dei cittadini, soprattutto dalla parte di chi ha sempre rispettato le norme di sicurezza di questo virus e aspetta dei chiarimenti su questa situazione che potrebbe penalizzare ulteriormente la città, con l’aiuto di Gianni Musetti e Riccardo Bruschi, membri storici di Forza Italia Carrara, ci impegneremo a trovare più informazioni possibili legate a questo nuovo focolaio situato a Bonascola, e le riporteremo ai nostri cittadini. Aspettiamo una risposta concreta da Casa Betania che riteniamo responsabile di tutto ciò. Le cose vanno fatte alla luce del sole e Carrara ha il diritto di sapere”.