GrIG: "Quelle cave sono autorizzate sotto il profilo paesaggistico?"

mercoledì, 26 agosto 2020, 17:06

Il candidato capolista della Lega Emanuele Canepa è stato a fare un sopralluogo al depuratore del Lavello 1 situato nel comune di Massa a confine con il comune di Carrara

mercoledì, 26 agosto 2020, 16:21

Li ha definiti “ gli invisibili”: sarebbero i bambini iscritti agli asili nido e le loro famiglie, secondo il consigliere dell’opposizione Massimiliano Bernardi che ha voluto sottolineare il preoccupante silenzio dell’amministrazione sulle modalità con le quali i nidi locali riapriranno tra pochissimi giorni

mercoledì, 26 agosto 2020, 08:46

"La mobilità e la gestione del trasporto pubblico sono nodi cruciali nella visione di una società. Contrariamente a quanto affermato in consiglio comunale dal sindaco Lorenzetti, che si dice favorevole alla gestione privata, noi non crediamo, che per i servizi pubblici essenziali la privatizzazione sia una risposta.": inizia così la nota...

martedì, 25 agosto 2020, 19:23

Hanno scelto di non presentare liste nelle prossime regionali del 20 e 21 settembre dichiarando pubblicamente di non riconoscersi a pieno in nessuna delle candidature in campo e di aver preferito concentrarsi sulla costruzione di un partito piuttosto che logorarsi in una campagna elettorale

martedì, 25 agosto 2020, 19:21

Molto severo è anche il giudizio di Diego Nespolo, candidato alle regionali nella lista Toscana Civica per il cambiamento per la componente “Cambiamo con Toti”, sui fatti accaduti nella movida di Marina di Carrara, sabato scorso

martedì, 25 agosto 2020, 18:08

Presentate in tutte le 13 circoscrizioni della Toscana le liste di Europa Verde Toscana per le elerzioni regionali del 20 e 21 settembre. L’annuncio è stato fatto dal commissario di Europa Verde per la Toscana Francesco Alemanni e dal coordinatore nazionale di Europa Verde Filiberto Zaratti