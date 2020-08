Politica



I dubbi della Lega sul focolaio nella struttura di Casa Betania

giovedì, 13 agosto 2020, 18:28

Lo dice anche nei suoi interventi in campagna elettorale da candidato al consiglio regionale: sul caso del focolaio a Bonascola e soprattutto su Casa Betania il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale non la racconta giusta. A parlare è Nicola Pieruccini, commissario comunale della Lega Salvini Premier che si dice convinto dell’esistenza di un mistero sotto la vicenda dei diciotto positivi al covid nella struttura d’accoglienza di Bonascola gestita dall’associazione Casa Betania. Pieruccini ha sollevato dubbi sulla possibilità che il centro di Bonascola ospiti un numero di migranti superiore a quanto stabilito dalla Prefettura ed ha considerato la possibilità, in caso di conferma dei suoi sospetti, che alla Cooperativa Casa Betania con fini di lucro, venga revocata la convenzione in considerazione del fatto che “lo stesso sovraffollamento sarebbe aggravato dal particolare periodo che stiamo vivendo che, al contrario, per la sicurezza di tutti (immigrati compresi), necessita di distanziamento sociale e grande attenzione alle strutture condivise da gruppi numerosi”.

“ Sara Vatteroni si è affrettata a dichiarare che migranti non avevano contatti con nessuno – ha detto Pieruccini - ma questa sorta di “excusatio non petita accusatio manifesta” inevitabilmente porta a domandarsi quale tipo di integrazione veniva svolta, quali attività previste dai protocolli svolgevano gli ospiti e con chi avevano contatti.

Pieruccini ha fatto richiesta di informazione anche sulle altre strutture gestite da Casa Betania: “Gli immobili di via Spondarella e via Codena – ha continuato - per legge devono avere i requisiti delle civili abitazioni e per questo è indispensabile capire se per queste case- famiglia siano state presentate al comune le relative documentazioni di avvio dell'attività e se la risposta fosse negativa che vengano spiegate le motivazioni”.

Un altro aspetto che non torna, a giudizio di Pieruccini, è la comunicazione sui fatti che il sindaco Francesco De Pasquale ha demandato a un comunicato stampa della sua portavoce. “Il sindaco di una città è il responsabile della salute pubblica e, come tale, non può tenere nascosto ai propri concittadini il fatto che i contagiati sono cittadini nigeriani che si trovano in una casa famiglia, perché, così facendo, ha gettato nel panico l'intera città. Ai fini della salute pubblica, avere in un solo giorno 21 contagiati distribuiti per la città è una doccia fredda, altra cosa è averli localizzati in una casa famiglia. Il fatto che la verità sia poi venuta a galla – ha concluso il candidato della Lega - ha trasformato il panico della pandemia in panico per l'inadeguatezza di chi la salute dei cittadini dovrebbe garantirla, cioè il sindaco, e che non è neppure in grado di vergare un comunicato stampa adeguato alla gravità del momento. Quanto al resto, tutti gli altri elementi evidenziano come la gestione dei migranti sia, nel totale disprezzo della salute dei cittadini, un business grande come una casa... Betania”.