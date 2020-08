Politica



Il consigliere regionale 5 stelle Giannarelli apre un blog per raccontare i traguardi raggiunti in Toscana. E chissenefrega

martedì, 4 agosto 2020, 09:11

Il sito è https://giacomogiannarelli.it/ e da ieri è online per raccontare le tappe del percorso del consigliere regionale pentastellato nel corso dell’esperienza all’interno del consiglio regionale toscano che sta ormai per terminare.

“Uno strumento, a sostegno del MoVimento 5 Stelle, che ci accompagnerà in questo viaggio per lasciare un importante testimonianza del lavoro svolto fino ad ora ed una, spero, grande eredità politica a chi verrà.” Così Giannarelli ha annunciato l’apertura del suo blog ed ha aggiunto: “Non avevo mai pensato prima di creare questo spazio personale, concentrato come ero nel lavoro e nel dare credibilità e visibilità al MoVimento 5 Stelle Toscana tutto, che nel 2015 era entrato per la prima volta in Consiglio Regionale della Toscana. I pochi spazi di visibilità sono stati conquistati duramente, con sudore, grazie alle attività delle due commissioni d’inchiesta o alle iniziative come l’Eco Impresa Tour, i sopralluoghi sui territori, le denunce o le proposte nelle istituzioni. Questa esperienza in Regione sta per volgere alla fine, mi sono fermato, mi sono guardato indietro e mi sono reso conto dell’ enorme lavoro svolto: per questo motivo ho deciso di documentarlo e farlo conoscere il più possibile. Nel blog troverete per ora pochi articoli, una minima parte di quanto scritto in questi anni. Documentare tutto sarà forse impossibile, ma aggiungerò gradualmente gli articoli più significativi sui diversi temi trattati e le posizioni politiche che abbiamo difeso.Scopritelo, leggetelo, condividetelo, diffondetelo, fatemi sapere cosa ne pensate; cercate la vostra storia tra le mie. Abbiamo fatto tanta strada insieme e tanta ne faremo ancora.”.