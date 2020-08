Politica



Il Pd attacca la giunta Persiani: "Amministrazione inadeguata"

mercoledì, 19 agosto 2020, 16:48

Le scelte prese dall’amministrazione del sindaco Persiani stanno condannando alla paralisi economica e identitaria la città di Massa. Questo secondo il circolo PD Massa centro e tribunale che ha espresso il suo malcontento attaccando il primo cittadino: "Una classe dirigente priva di una visione di città si esaurisce in guerre intestine tra fazioni e sostituzioni degli assessori in giunta e ci si dimentica che c'è una comunità da amministrare.”



Il circolo PD ha spiegato quali sono le problematiche legate all’azione amministrativa comunale del sindaco Persiani e ha messo in luce i fatti, a proprio avviso incontestabili, che certificano l'inadeguatezza di questa amministrazione: “L’economia ristagna, la città non ha più la sua anima e giorno dopo giorno perde la sua identità. A dirlo non siamo noi del circolo Massa centro ma le immagini della città. La totale paralisi dei percorsi per le opere di riqualificazione del territorio; l’Accordo di programma per le bonifiche, la messa in sicurezza idraulica della parte finale del Frigido. Intanto la città è sempre più povera e sporca, cumuli di rifiuti la caratterizzano e non si riesce ad arginare una situazione al limite dell'emergenza, come dimostrano le piazzole dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti diventate vere e proprie discariche. Il disservizio è più che evidente che da un lato è originato dall'incapacità della direzione politica di Asmiu, e di chi ha deciso di interrompere tutti i rapporti con le associazioni e cooperative che svolgevano funzioni importanti per alleggerire il carico di lavoro ai lavoratori. Basta pensare all'importante lavoro che svolgeva la cooperativa Ape Carica con il riciclo di oggetti, mobili e qualsiasi merce usata che adesso finisce tutta per strada accanto ai cassonetti.”



Un’altra problematica emersa, durante questa amministrazione, è stata la manutenzione stradale che è stata ridotta a qualche sporadico intervento e ha dimenticato tutto il resto delle strade. Il circolo PD ha continuato: “Tutto il resto delle strade è una groviera, a tratti inaccessibile, pericoloso addirittura per l’incolumità dei passanti. La città è deflorata dalla sciatteria con cui si eseguono i lavori, basta vedere come sono realizzati i marciapiedi lungo via Carducci e gli interventi alla piazza della stazione per rendersi conto della loro qualità.”



E ha concluso dicendo: “Sulle politiche per contrastare la diffusione del covid si chiudono totalmente occhi su quello che accade la sera con la movida, assembramenti nei pressi dei locali e nelle piazze sono fuori controllo. Di fronte a queste evidenze non si può più sottacere. Ci angoscia vedere la nostra città in questo stato in cui l'ha portata questa amministrazione, un centro storico di gran lunga peggiorato rispetto a come l’aveva lasciata la scorsa amministrazione.”