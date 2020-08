Politica



Italia Viva chiede la demolizione del ponte di Avenza

sabato, 22 agosto 2020, 14:19

E' stata presentata al consiglio regionale il 4 giugno di quest'anno e prevede la demolizione del Ponte di Avenza nel 2021.

A chiederlo al governatore Enrico Rossi è stato il gruppo consigliare di Italia Viva che adesso reclama il rispetto di quanto richiesto. Il coordinamento comunale di Italia Viva non ha mancato di rimarcare l'immobilismo del sindaco De Pasquale e della sua giunta nei confronti dei cittadini sulla vicenda e, attraverso il coordinatore comunale Fabrizio Volpi ha aggiunto: "I grillini lasciano esterrefatti sia per le esternazioni fuori luogo, sia per gli assordanti silenzi , come se avessero rimosso il loro ruolo di amministratori o come se, negli ultimi mesi, fossero stati catapultati su un altro mondo. E' risaputo come il sindaco Francesco De Pasquale a suo tempo, ha scaricato ogni responsabilità sulla Regione Toscana, senza mai prendere una posizione netta a favore delle istanze di commercianti ed esercenti coi quali l'amministrazione aveva avuto incontri infruttuosi. I commercianti hanno aspettato persino che si godesse le ferie di Ferragosto, dopodiché hanno perso le speranze perché non si è mai visto."

Volpi ha ribadito la vicinanza di Italia Viva ai cittadini che vorrebbero un ulteriore confronto sul progetto e sui tempi di realizzazione e la pretesa di una risposta sul fatto che, secondo i residenti, il rischio del torrente sia stato determinato dai detriti del marmo che non sono stati rimossi da tempo perché l' alveo non viene mai pulito. " In base a questa osservazione – jha continuato Volpi – la sicurezza idraulica mediante scavi in alveo sarebbe necessaria prima di abbattere il ponte , ma De Pasquale e la sua maggioranza non si sono nemmeno resi conto che siamo alla fine di agosto e che, visti i cinque mesi necessari a terminare i lavori, il danno per le attività economiche di Avenza storica si abbatterebbe proprio durante delle feste natalizie.". Volpi ha confermato l'intenzione del suo partito di non perdere altro tempo ed ha sollecitato al presidente Entico Rossi l'invito ad adottare i provvedimenti presenti nella mozione. "Ci sono troppe zone d'ombra non solo sul disinteresse dei grillini – ha spiegato Volpi - ma anche sull'operato della giunta toscana e occorre pertanto far luce su eventuali responsabilità per non aver ottemperato agli impegni assunti che impegnava la Regione a spostare i lavori nel 2021. Inoltre, c'è il forte sospetto che, contravvenendo a programmare lo spostamento dell'inizio dei lavori a nuovo anno,secondo quanto votato in consiglio regionale, senza intervenire di fatto al contenimento della ripercussione negativa su un territorio già duramente colpito, si possa causare un grave danno economico per il mancato guadagno delle attività locali che, va da sé, dovrebbe essere risarcito.".