Politica



La direttrice del centro estivo è la cugina del vicesindaco. Bernardi: "Fraintendimento oscuro"

giovedì, 13 agosto 2020, 12:47

di vinicia tesconi

Non è chiaro, per il consigliere dell’opposizione Massimiliano Bernardi, su cosa si sia fondato il fraintendimento ammesso dal presidente di Nausicaa Luca Cimino in merito alla vicenda per la quale l’ex consigliere dei cittadini di Marina, Flavio Franciosi sia stato ingiustamente additato come presunto pedofilo mentre in realtà stava solo verificando lo stato delle pinete sotto le quali si trova anche un centro estivo della partecipata del comune. “Chi ha indotto il presidente Cimino a travisare i fatti e dichiarare denunce penali e usurpazione di titoli professionali e fare una figura meschina sulla stampa, accusando a vanvera un cittadino che è impegnato da sempre a segnalare ciò che non funziona sul territorio? “ è la domanda che si è posto Bernardi che ha parlato di un fraintendimento dai lati gravi e oscuri. “ Cimino dice oggi di voler chiarire di persona – ha aggiunto Bernardi - in modo cordiale e pacato, con la responsabile Lina Martinelli del centro di Via Bassagrande . Si sa che anche i politici tengono famiglia e quasi sempre in tutte le famiglie sorgono piccoli e grandi problemi, ne sa da qualcosa il vicesindaco Matteo Martinelli che con i parenti sui Centri Estivi c'entra sempre. A luglio dell' anno scorso ha dovuto spiegare perché sua moglie fosse stata assunta, in qualità di educatrice , dalla nostra partecipata Nausicaa , quest'anno invece dovrà probabilmente dare una” tiratina" d'orecchie alla “cugina” Lina Martinelli che avrebbe informato i vertici della società su quella che ormai è diventato il giallo dell’estate cioè la “bufala delle foto ai minori “.”.

Assurda, per Bernardi, la vicenda che ha coinvolto un cittadino che stava cercando di documentare le condizioni pericolose della strada e doveroso stigmatizzare le parole con le quali Cimino ha espresso la volontà di chiarire. “Ciò che è accaduto è gravissimo – ha continuato Bernardi - in quanto una dipendente che si è comportata in modo tale da creare un “allarmismo gratuito” per le famiglie e quindi dovrebbe essere sottoposta almeno alla sanzione del rimprovero verbale, se non addirittura ad un procedimento disciplinare. Senza tener conto a quale tutela personale vorrà far ricorso il Franciosi che pubblicamente è stato descritto come “un soggetto che di nascosto fotografava minori millantando di essere giornalista” , che non è certo piacevole. Evidentemente lo scivolone del presidente Luca Cimino ha dimostrato che non sa reggere allo stress per il clamoroso flop dei Centri Estivi con mancanza di iscritti e di frequentanti, e per la paura che fosse in atto un “dossier giornalistico” mirato ad evidenziare il reale andamento del servizio, non ha saputo valutare la situazione ed ha perso il controllo. “ . Bernardi ha invitato tutta l’opposizione a condannare unanimamente l’accaduto ed ha consigliato alle forze politiche del PD e dei 5 Stelle di accettare le critiche e di smetterla di ricorrere sempre all’accusa di sciacallaggio quando non trovano argomentazioni valide . “ Stiamo difendendo un onesto cittadino – ha continuato Bernardi - che da anni sta svolgendo un lavoro puntuale e gratuito di controllo del territorio e di segnalazioni sulle criticità riscontrate, semplicemente per il senso di appartenenza verso la sua città.”. Si è associato alla critica di Bernardi anche il coordinatore comunale della Lega, Nicola Pieruccini, per il quale è risultato sconcertante e inaccettabile l’accaduto, con conseguenze gravemente negative per il prestigio e per l’autorevolezza di Nausicaa in merito all'atteggiamento superficiale del presidente Luca Cimino. Pieruccini ha definito strumentale l’assordante silenzio del vicesindaco Matteo Martinelli che, anche nel ruolo di assessore alle partecipate, non sta assolvendo l'obbligo del controllo sulla gestione fallimentare dei Centri Estivi in tempi di Covid-19 . Bernardi ha poi dichiarato di essere in attesa di un “chiarimento “ da parte della coordinatrice del Centro Estivo Lina Martinelli riguardo al caso Franciosi comprendendo le difficoltà del vicesindaco nel fare chiarezza sul caso visto il grado di parentela. “ Alla luce del disagio provocato alle famiglie dei minori frequentanti – ha concluso Bernardi - Martinelli potrebbe sforzarsi anche fino al punto di entrare in rotta di collisione con il suo fedele amico Cimino, per la sconveniente scelta effettuata di denunciare ciò che non era vero.”.