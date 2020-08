L'onorevole Giovanni Donzelli oggi in provincia per sostenere i candidati alle regionali

Altri articoli in Politica

sabato, 29 agosto 2020, 16:28

Il comitato territoriale Massa-Carrara ha spiegato come anche a Massa Carrara il "no" al taglio dei parlamentari per il referendum del 20 e 21 settembre sta crescendo in consapevolezza

venerdì, 28 agosto 2020, 18:17

Proprio nel momento storico in cui il servizio di pulizia di luoghi pubblici come uffici comunali, piscine e musei devono essere garantiti al meglio delle possibilità, a Carrara viene assegnato un appalto per questo servizio con un ribasso del sessanta per cento.

venerdì, 28 agosto 2020, 18:16

E’ un argomento di cui si discute da anni senza mai arrivare a interventi operativi che adesso, invece, sono diventati impellenti. A dirlo è Roberta Crudeli, candidata consigliere regionale nelle liste del Pd e capogruppo del Pd in consiglio comunale a Carrara

venerdì, 28 agosto 2020, 18:08

Sono tutti pronti alla battaglia, lavoratrici e sindacati, e a tenere fermo il punto è il segretario della Uiltrasporti, Rolando Bellè, che da giovedì sera insieme alla Cgil sta seguendo passo dopo passo lo sviluppo di una vicenda estremamente delicata venuta a galla proprio poche ore fa

venerdì, 28 agosto 2020, 18:06

In riferimento alle dichiarazioni del consigliere Massimiliano Bernardi in merito alla vertenza delle lavoratrici addette alle pulizie nel comune di Carrara, il vicesindaco Matteo Martinelli spiega di essersi immediatamente attivato subito aver parlato con le organizzazioni sindacali e le lavoratrici

venerdì, 28 agosto 2020, 14:35

Il gruppo consiliare del Movimento5Stelle esprime soddisfazione per la riuscita della "Cena in blu" un evento che ha visto la partecipazione di tanti cittadini e l'adesione della quasi totalità dei commercianti della zona interessata