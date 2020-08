Politica



Martisca di Forza Italia deposita esposto contro Casa Betania

mercoledì, 12 agosto 2020, 22:35

“Casa Betania non è in grado di gestire l’accoglienza degli immigrati, né di garantirne un percorso di integrazione all’interno della società.” Questa motivazione, nata dalla scoperta di un focolaio con diciotto positivi all’interno del Cas di Bonascola gestito dall’associazione, è alla base dell’esposto che Lucian Martisca, coordinatore comunale di Forza Italia giovani ha fatto in procura contro Casa Betania. Martisca ha anche assicurato che, con l’aiuto di Stefano Benedetti, presidente del Consiglio Comunale di Massa, Riccardo Bruschi e Gianni Musetti, di Forza Italia, verranno svolte accurate indagini sulla questa questione, interpellando la Procura e la Prefettura. “ Una situazione del genere non può passare inosservata, visto che ha avuto risonanza anche a livello nazionale. – ha detto Martisca – ho chiesto accertamenti sugli spostamenti che hanno compiuto queste persone, sui luoghi che hanno frequentato e di eseguire i tamponi su tutte le persone che risiedono nei centri d’accoglienza gestiti da Casa Betania, soprattutto per individuare come sia nata questa problematica.

Siamo arrivati ad essere definiti uno dei focolai d’Italia, per colpa dell’incompetenza nella gestione di un centro d’accoglienza, e la responsabile in questione è Sara Vatteroni, che ha dato risposte poco chiare e non coerenti con quello che dicono il resto dei cittadini. Sui social infatti, qualcuno ha affermato addirittura che si sapeva già da più giorni che alcune persone fossero positive all’interno di questo centro d’accoglienza. Noi di Forza Italia vogliamo sapere la verità, senza scuse, e siamo pronti ad andare avanti insieme a tutti gli organi di pubblica sicurezza e forze dell’ordine.”