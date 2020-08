Politica



Partito Repubblicano Toscano corre con Orgoglio Toscana e con il segretario regionale Moreno Lorenzini

venerdì, 21 agosto 2020, 08:37

Il Partito Repubblicano Toscano corre con Orgoglio Toscana, la lista per Giani che troverà la sua ufficialità sabato 22 agosto a Firenze con la presentazione del simbolo e dei suoi candidati.



Il Segretario Regionale del Partito Repubblicano Moreno Lorenzini aggiunge: "Questo percorso iniziato a Pisa nel novembre scorso con la celebrazione del Congresso Regionale si chiude con la partecipazione del partito alle prossime elezioni regionali, il PRI deve ristornare ad essere protagonista, abbiamo candidati di spessore in tutta la Toscana nelle provincie che sono spiccatamente di tradizione repubblicana, ed io, come Segretario Regionale non potevo non partecipare alla competizione elettorale, ho l’obbligo di rifondare il PRI partendo dalle persone che credono nei valori repubblicani ed hanno il coraggio esporli, per troppo tempo abbiamo vissuto all’ombre di chi era più grande di noi in termini di numeri, ma non superiori in termini di valori e di idee, perdendo consensi e visibilità. Per cui oggi più di ieri Orgoglio Toscano, Orgoglio Repubblicano, mettiamo all’angolo la vecchia politica, tagliamo i rami secchi e diamo linfa al PRI partendo dai giovani con l’aiuto di chi mi ha preceduto, di chi ha esperienza politica da trasmettere, di chi ha visto con i propri occhi la capacità di essere al servizio della cosa pubblica e Uomini dal grande spessore morale che non hanno mai tradito i loro ideali repubblicani".