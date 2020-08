Partono i lavori alla Grotta di Avenza, ma non c’è l’archeologo: i dubbi di Fratelli d’Italia sulla regolarità dell’intervento

Altri articoli in Politica

martedì, 4 agosto 2020, 09:11

Il sito è https://giacomogiannarelli.it/ e da ieri è online per raccontare le tappe del percorso del consigliere regionale pentastellato nel corso dell’esperienza all’interno del consiglio regionale toscano che sta ormai per terminare

martedì, 4 agosto 2020, 09:10

Il servizio del trasporto pubblico urbano deve essere ripensato e migliorato tenendo in primo conto soprattutto i benefici per gli utenti e per il territorio. Questa è la posizione presa da Confimpresa

martedì, 4 agosto 2020, 09:03

Triste passerella da campagna elettorale e farsa autocelebrativa: non è piaciuta al Comitato Primo Soccorso e Urgenza, la visita del governatore della Toscana Enrico Rossi e dei vertici di Asl al monoblocco di Carrara

lunedì, 3 agosto 2020, 09:47

Critiche alle esternazioni del consigliere regionale Giacomo Bugliani sulla sanità locale anche da parte del consigliere comunale Massimiliano Bernardi che ha messo in luce l’incongruenza tra l’annuncio a favore di campagna elettorale dei sei milioni di euro ottenuti dalla Regione per il Monoblocco di Carrara e la posizione, presa solo...

sabato, 1 agosto 2020, 18:39

Sarebbero 263 mila euro i fondi previsti per il progetto “ Housing first” che si pone come obiettivo la tutela dei più poveri mediante l’assegnazione di alloggi per i senzatetto, ma, secondo il consigliere dell’opposizione Massimiliano Bernardi, questo finanziamento sarebbe sul punto di sfumare per colpa di una cattiva gestione...

sabato, 1 agosto 2020, 17:27

Si è tenuta nella sede di Via Groppini a Carrara, la conferenza stampa del Partito Democratico per la presentazione dei candidati in lista per le prossime elezioni regionali, il 20 e 21 settembre