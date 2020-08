Politica



Probabile fallimento del progetto “Housing first” del sociale: Bernardi attacca l’assessore Galleni

sabato, 1 agosto 2020, 18:39

Sarebbero 263 mila euro i fondi previsti per il progetto “ Housing first” che si pone come obiettivo la tutela dei più poveri mediante l’assegnazione di alloggi per i senzatetto, ma, secondo il consigliere dell’opposizione Massimiliano Bernardi, questo finanziamento sarebbe sul punto di sfumare per colpa di una cattiva gestione dell’assessorato al sociale.



“La prima gara per questo progetto – ha spiegato Bernardi – è andata deserta nell’aprile del 2019. Identica sorte per la seconda che si è tenuta nel luglio dello stesso anno. Sicuramente l’assessore al sociale Anna Galleni avrà pronto un pipettone retorico e noioso per spiegare le ragioni delle gare andate deserte nel quale non mancherà l’ennesima aggressione nei miei confronti ma la verità è che il fallimento di questo progetto è da ascrivere alla politica grillina sul sociale che ha cancellato anni di collaborazione proficua che le amministrazioni precedenti avevano instaurato con il volontariato del territorio.” Bernardi a ricordato le chiusure di centri di aggregazione operate dai 5 stelle appena insediati al potere: il Mulino Forti, il Centro Saffi, la Ludoteca di Bonascola e l’affossamento della storica Consulta Anziani, per la quale, nonostante un avviso pubblico pubblicato più volte, nessuna associazione ha voluto partecipare.



“L'ultimo fallimento in ordine di tempo – ha continuato Bernardi - è appunto il progetto “Housing' first “del quale il comune di Carrara, su progetto PON, aveva il compito di capofila della progettazione assieme a Massa e Montignoso. L’obiettivo sarebbe stato trovare una soluzione abitativa per i senza fissa dimora e attivare un accompagnamento degli stessi in percorsi inclusivi.” . Bernardi ha parlato di un silenzio intenzionale della Galleni finalizzato a cercare di nascondere l’urgenza di una svolta ed ha persino invitato l’assessore a imboccare la strada delle dimissioni, che sarebbero dovute, secondo le voci riportate da Bernardi, da inconciliabili divergenze con la politica dei 5 stelle. “La Galleni non ha più tempo per trovare scuse – ha riferito Bernardi - In pieno lockdown sul progetto “prima di tutto una casa”, si era difesa sostenendo che, a seguito dei due bandi deserti ,era stata posto in essere un affidamento diretto a Sara Vatteroni e Bruno Lazzoni di Casa Betania. L'assessore ha anche affermato che la convenzione, firmata a ridosso della pandemia, prevedeva che i senza tetto avrebbero avuto modo di insediarsi in abitazioni condivise, non appena i referenti delle associazioni, che temevano la creazione di focolai, avessero messo a disposizione gli alloggi e dato il via libera. Passati altri tre mesi senza che nessuna nuova azione sia stata attuata, non più a “ causa del coronavirus", ma, a quanto sembra, perché i signori Vatteroni e Lazzoni non avrebbero ancora messo a disposizione del settore sociale i tre alloggi previsti nel bando, non ci sono più scuse. Anzi l'aggravante sarebbe che l'unico immobile dei tre previsti dal bando individuato dai due soggetti affidatari sia in così pessime condizioni da risultare inagibile .”



Bernardi, alla luce dei 263 mila euro in gioco impegnati per il cofinanziamento da parte del comune e che i fondi europei saranno probabilmente persi perché i 5 Stelle non sono riusciti a far decollare il progetto,ha chiesto all’amministrazione un’operazione verità, ricordando che il comune l'obbligo e la responsabilità di trovare soluzioni immediate, oppure, in autotutela, di revocare la Convenzione a Casa Betania. “Il nostro più sincero auspicio – ha concluso Bernardi – in un momento così disorientante e difficile per tutti è che l’amministrazione De Pasquale, oltre alla situazione tragica verificatisi nella gestione del Sociale, non si macchi di un’altra vergogna come la perdita di finanziamenti europei per incapacità .”.