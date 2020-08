Politica



Promesse elettorali di Bugliani sulla sanità apuana: per Bernardi sono il preludio alla sua sconfitta

lunedì, 3 agosto 2020, 09:47

Critiche alle esternazioni del consigliere regionale Giacomo Bugliani sulla sanità locale anche da parte del consigliere comunale Massimiliano Bernardi. Questi ha messo in luce l’incongruenza tra l’annuncio a favore di campagna elettorale dei sei milioni di euro ottenuti dalla Regione per il Monoblocco di Carrara e la posizione, presa solo un anno fa, di sostenere la Asl che voleva abbattere la struttura. Inoltre, critiche anche alla posizione di aver assicurato i concittadini massesi sul suo interessamento per trasferire il reparto di Medicina Nucleare al Delle Apuane di Massa, dimenticando che gli accordi istituzionali alla base della fusione degli ospedali di Massa e Carrara, hanno sempre previsto che Medicina Nucleare sia trasferita nel Monoblocco di Carrara.

Una serie di “gaffes” sufficiente, secondo Bernardi, a fargli perdere la prossima corsa elettorale. “Questa volta - ha detto Bernardi – Bugliani non sarà salvato dai resti per questo comportamento che denota, se ce ne fosse bisogno , che non ha mai rappresentato il territorio che lo ha eletto , ma che ha solo privilegiato la sua città di residenza e il suo bacino elettorale preferenziale . Ci chiediamo a questo punto, e siamo davvero spaventati, che cosa ci staranno preparando in Regione in cambio di questa strana elargizione precelettorale di milioni di euro da parte del PD . A naso si direbbe che non sarà più possibile sperare che siano mantenuti gli impegni del PAL che garantivano servizi indispensabili per la nostra città. Ma ancora più vergognosa e destabilizzante sui milioni di euro per il Monoblocco è stata la posizione del sindaco di Carrara che, incapace di fornire una spiegazione sul fallimento che la sua amministrazione ha prodotto nella sanità locale, tentando di imbrogliare i cittadini , si è lagnato dei pochi milioni di euro piovuti a Carrara . Dopo la propaganda dal “taglia nastri “ Bugliani che ha esultato sul nulla ci siamo dovuti sopportare anche De Pasquale – anche lui, peraltro, all’inizio si era detto favorevole all’abbattimento del Monoblocco - che si è lamentato della scarsità di risorse destinate a Carrara dalla Regione.”. Bernardi ha parlato di politicanti da tre soldi, di desolante incapacità e di totale sottovalutazione rispetto alla situazione sanitaria locale che sta penalizzando Carrara e tutta la comunità . “I cittadini abbandonati a loro stessi – ha aggiunto Bernardi - in un settore che è sostanziale per il benessere del territorio, soprattutto a seguito del Covid-19, hanno dovuto anche assistere all’annientamento dei servizi del CUP e a vedere trattare con arroganza decine di lavoratori, che prima erano stati considerati eroi per il loro impegno, adesso lasciati soli a difendere un posto di lavoro da fame. Per loro l’ Amministrazione 5 stelle non ha mostrato alcun interesse e non ha mosso un dito, come del resto accade per tutto ciò che meriterebbe attenzione in favore della comunità. Di fronte a questa squallida pagina politica di propaganda sterile è innegabile che sia arrivato il momento di trarre le conseguenze sugli atteggiamenti di Bugliani e di De Pasquale che, assieme al compagno Enrico Rossi e Stefania Saccardi entrata alla corte di Renzi hanno lasciato ai cittadini di Carrara in un cumulo di macerie . La libertà di esprimere il proprio dissenso con il voto di settembre potrà finalmente riportare un riordino della sanità a livello locale a favore della città.”.