Proposta di legge contro i finti matrimoni per ottenere la cittadinanza: l’idea è di Baruzzo e Romiti

giovedì, 6 agosto 2020, 14:32

La proposta è venuta da Lorenzo Baruzzo, presidente del dipartimento regionale toscano “ legalità sicurezza immigrazione “ di Fratelli d’Italia e dal livornese Andrea Romiti, vicepresidente: delineare una serie di norme che pongano fine all’uso del matrimonio di comodo per facilitare le procedure per gli stranieri di ottenere la cittadinanza italiana.



A presentare alla Camera dei deputati la proposta di legge che riguarda “norme per il contrasto ai matrimoni di comodo e per l’accesso al gratuito patrocinio in materia di immigrazione”, è stato il responsabile nazionale del Dipartimento sicurezza di Fdi, l’onorevole Galeazzo Bignami, su iniziativa dei deputati Meloni e Del Mastro delle Vedove. Secondo la proposta di legge di FdI, chi si servirà del matrimonio per eludere le norme sull'ingresso e il soggiorno degli stranieri in Italia vedrà preclusa la possibilità di ottenere la cittadinanza italiana oppure revocata quella ottenuta in quel modo. Severi i requisiti che attestino la natura reale del matrimonio: obbligatoria la convivenza dei coniugi, il rispetto delle responsabilità derivanti dal vincolo matrimoniale, la conoscenza del coniuge e della sua storia e carattere personale, la conoscenza di una lingua comune con cui potersi parlare e il non avere alle spalle precedenti matrimoni con stranieri che hanno ottenuto la cittadinanza con il matrimonio. Previsto anche l’obbligo, ai fini della concessione della cittadinanza, di presentare una capacità reddituale minima e di conoscere la lingua italiana.

La proposta contempla anche l’accesso per gli stranieri al gratuito patrocinio per il quale saranno necessari sia i documenti di identità sia il reddito minimo e anche in questo caso una falsa dichiarazione nell’ambito della procedura pregiudica definitivamente la possibilità di ottenere la cittadinanza.