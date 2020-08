Politica



Regionali, il Pd Massa Carrara indica i suoi candidati

sabato, 1 agosto 2020, 17:27

di donatella beneventi

Si è tenuta nella sede di Via Groppini a Carrara, la conferenza stampa del Partito Democratico per la presentazione dei candidati in lista per le prossime elezioni regionali, il 20 e 21 settembre.



Presenti Enzo Manenti, ex sindaco di Licciana Nardi e segretario provinciale, Pietro Andreani, presidente e Nicola Abruzzese, consigliere della sede carrarina: l'incontro si è aperto con un'analisi del contesto storico e sociale, caratterizzato dall'emergenza sanitaria che ha cambiato radicalmente abitudini e anche il modo di fare politica.



Determinante è stata anche la batosta elettorale di tre anni fa, con la perdita dei feudi di Massa e Carrara, la prima con un governo di centro destra e la seconda, prima volta dal dopoguerra, passata ad una amministrazione pentastellata: ciò ha avuto conseguenze all'interno del partito che ha deciso di rinnovarsi, pur portando avanti i valori che lo contraddistingue.



"Sarà una campagna elettorale difficile- esordisce Manenti- e ne siamo coscienti. La pandemia ci ha messo alla prova su vari fronti, prima di tutto il sistema sanitario , che ha tenuto, grazie alle scelte che sono state adottate per la salvaguardia della salute pubblica: il mio ringraziamento va al presidente Rossi e a tutti gli operatori sanitari che si sono adoperati per il funzionamento della rete di ospedali provinciali e del sistema dei medici di base, La nostra proposta per le candidature ha tenuto presente non solo della maturità politica, ma soprattutto della rappresentatività sul territorio e delle capacità nel proprio ambito professionale".



Due uomini e due donne- prosegue- come stabilito dalla legge e che verranno ufficialmente presentati ad Aulla il 4 agosto e che sono : Roberta Crudeli, capogruppo in comune a Carrara e operatrice sanitaria presso il Noa, Elisabetta Sordi, medico presso l'ospedale di Pontremoli, Francesco Micheli, un giovane trentaduenne lunigianese e come capolista ; Giacomo Bugliani, consigliere regionale uscente e presidente della prima Commissione.



" Giacomo Bugliani- spiega Pietro Andreani- è stato molto apprezzato per il suo lavoro svolto nella prima commissione in sede regionale, non solo dal partito, ma anche dall'opposizione per il suo impegno, molto importante per la nostra zona. Voglio anche sottolineare il ruolo dell'onorevole Martina Nardi, presidente della commissione delle attività produttive ,per l'economia del territorio in sede nazionale:il lavoro sarà centrale nella campagna elettorale e sarà nostro compito di ascoltare i cittadini e le associazioni di categoria e dei vari settori, compreso il mondo del volontariato". La battaglia sarà quindi assai dura e da parte del PD provinciale,c'è il desiderio, oltre che di riconfermarsi partito al governo della Toscana , anche di avere una degna rappresentanza territoriale in giunta, cosa che non avviene da molto tempo e magari un assessorato, che renderebbe la Lunigiana,finalmente di peso nel contesto governativo.



" Il partito è sotto il segno della continuità come valori- dice Nicola Abruzzese- ma dal 2017 ha aperto un grosso dibattito interno, con l'avvio di una conferenza programmatica che copre un lungo periodo, fino al 2030 : dialogo con le persone comuni e un diverso modo di rapportarsi sia con l'esterno che con la base".