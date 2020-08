Politica



Regionali, inaugurato il point elettorale di Emanuele Canepa a Marina di Massa

giovedì, 27 agosto 2020, 22:20

di donatella beneventi

Manca ormai meno di un mese all'appuntamento con la tornata elettorale, i candidati sono nel pieno della campagna con la preparazione dei comitati nelle varie città: a Marina di Massa, nella centralissima via san Leonardo, è stato inaugurato il point di Emanuele Canepa, candidato per la Lega , alla presenza di tanti simpatizzanti e sostenitori. A fare gli onori di casa, oltre al candidato, l'assessore alla cultura del comune di Massa, Veronica Ravagli.



Il clima che si respira è di grande entusiasmo, pur essendo consci che la campagna elettorale è tutt'altro che semplice, complice innanzitutto la situazione legata alla pandemia che sta creando molta incertezza fra le persone, con una percentuale di elettori, che non hanno ben chiaro a chi dare il voto: "La partita si gioca proprio con questa fetta di elettorato- si dice fra i componenti del comitato- e noi siamo fra la gente ad ascoltare i loro bisogni e a far capire loro che si può cambiare e noi siamo sicuri che ce la faremo".



A dar ulteriore carica al gruppo e al candidato, la visita a sorpresa di Susanna Ceccardi, candidata a governatore: elegante, piglio energico, nel dare il suo sostegno a Canepa, ricorda alcuni dei punti fermi del programma per la corsa al governo della Regione: "C'è aria di cambiamento e lo stiamo percependo ovunque, anche a Massa, zona che conosco molto bene - dice- siamo fra le persone e la sensazione è che ce la possiamo fare, ad espugnare il fortino rosso dopo anni di malgoverno. Noi siamo dalla parte della Toscana produttiva, dalla parte di quel tessuto di imprenditori che sono stati totalmente abbandonati da 10 anni, dalla presidenza Rossi. La ricchezza di un territorio non è un nemico, la ricchezza e lo sviluppo assicurano lavoro e benessere spalmato su tutta la società e per questo ci vogliono infrastrutture e tasse più basse. Mentre in altre regioni a guida centrodestra, le tasse per le imprese sono scese all'1%, in Toscana siamo al 3% e a differenza ad esempio del Veneto, dove la regione ha erogato 110 milioni di euro a fondo perduto, qui non è stato fatto nulla".



"La nostra campagna elettorale è basata sulla concretezza e non sull'ideologia- conclude la Ceccardi- e sarà elemento determinante per la vittoria".