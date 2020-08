Politica



“Risposta confusionaria e sconclusionata sulle misure di sicurezza anticriminalità”: Baruzzo bacchetta i 5 stelle

giovedì, 13 agosto 2020, 11:03

I suggerimenti forniti da Lorenzo Baruzzo, coordinatore comunale e responsabile regionale del dipartimento sicurezza legalità e immigrazione di Fratelli d’Italia, sulle misure da prendere per favore il contrasto alla criminalità hanno ottenuto una risposta non sufficientemente chiara da parte dei 5 Stelle. A dirlo è lo stesso Baruzzo che ha fatto notare innanzitutto che la sua richiesta rivolta al sindaco è stata evasa dal gruppo consiliare dei 5 stelle e che il contenuto confusionario della risposta rende evidente l’imbarazzo di chi è stato chiamato a rispondere ed il tentativo di gettare fumo negli occhi.



“I fatti, tuttavia – ha spiegato Baruzzo – smentiscono le loro parole. Per esempio, hanno parlato di telecamere in via Giovan Pietro,via Gino Menconi e limitrofe delle quali non c’è traccia. Invece di stare arroccati a palazzo e da lì tentare di dare lezioni a chi , nel caso specifico, ha più conoscenza del territorio, poiché è evidente che da soli non sono in grado di capire quali sono i problemi della città, sarebbe meglio che gli amministratori grillini scendessero in mezzo alla gente ed ascoltassero le loro richieste e consigli.”



Baruzzo ha poi sottolineato come, ancora una volta, sia stata elusa la risposta in merito alla richiesta di attivazione della task force antidegrado contro i venditori abusivi – già sollecitata più volte dal consigliere di Forza Italia Lorenzo Lapucci – per la quale, in passato, è stato risposto con scuse quali la mancanza di agenti della municipale, il pericolo della fuga degli abusivi in mezzo alla gente e con il suggerimento di chiamare le forze dell’ordine. “ I grillini – ha concluso Baruzzo - si stanno rendendo conto che il potere sta scivolando loro dalle mani a causa della loro incapacità ma questo non dovrebbe portarli a dare risposte stizzite che minano anche la loro dignità.”.