Scontri a Marina di Carrara, Crudeli (Pd): "Necessario potenziare le forze dell'ordine"

domenica, 23 agosto 2020, 16:07

La situazione a Marina di Carrara nel weekend e infrasettimanale, durante il periodo estivo, è da tempo fuori controllo. Una movida che si trasforma in risse e follie e che coinvolge tanti giovani vista una città che non ha niente di meglio da offrire. Durante la serata di sabato 22 agosto una pattuglia della polizia in servizio di controllo del territorio è stata informata da un cittadino che nei pressi di Via Rinchiosa era in corso una lite fra persone. Nel corso dell’identificazione un gruppo di persone ha iniziato ad inveire contro le forze dell’ordine. Il partito democratico Carrara ha espresso la sua contrarietà alla situazione che coinvolge Marina di Carrara e la sua solidarietà verso le forze dell’ordine: “ È oramai da tempo che la situazione a Marina di Carrara è davvero complicata e i residenti denunciano ripetutamente episodi di una movida fuori controllo durante il weekend ma anche infrasettimanale nel periodo estivo, connotata da abuso di alcool e sostanze stupefacenti da parte dei più giovani, che spesso degenerano in risse ed episodi di vandalismo sulle cose e di violenza sulle persone. Sabato sera le forze dell'ordine si sono però trovate a dover gestire una situazione davvero complessa, durante la quale molti ragazzi che si erano recati sul litorale per trascorrere una serata tranquilla sono rientrati a casa spaventati a seguito dell'accaduto. È inaccettabile che le forze dell'ordine vengano aggredite nel momento in cui si adoperano per fare rispettare le regole e per garantire che la stagione estiva si svolga in sicurezza e tranquillità.”



Da parte del Partito democratico c’è stata anche la richiesta di potenziare le forze dell’ordine a Marina di Carrara al fine di prevenire episodi come quello di sabato e anche per evitare assembramenti. Roberta Crudeli del partito democratico si è rivolta al sindaco De Pasquale con una richiesta: “Chiedo al Sindaco De Pasquale e a tutta la amministrazione di Carrara di adoperarsi per coadiuvarne l'azione e insistere perché venga integrato il personale a disposizione. È necessario sostenere le forze dell'ordine in questa delicatissima fase che stiamo vivendo e in particolare nelle località balneari come la nostra dove è fisiologicamente più frequente la possibilità di assembramenti rendendo necessaria la presenza di più agenti per far fronte all'attività ordinaria e a quella legata all'emergenza Covid19. I ragazzi hanno tutto il diritto di divertirsi ma nella consapevolezza che questa non è una stagione come le altre. Questa emergenza richiede un ulteriore sforzo di senso di responsabilità. Il rischio è che si ritorni indietro sprecando tutti i sacrifici fatti nei mesi scorsi”.