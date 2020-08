Politica



Scontri a Marina, Lega: "Ci vuole l'esercito"

domenica, 23 agosto 2020, 15:51

Chiama in causa il taglio delle forze dell'ordine voluto dal PD di Zingaretti e dai5 Stelle di Di Maio, Nicola Pieruccini, commissario della Lega Salvini Premier, per esprimere la sua decisa condanna agli episodi violenti che hanno visto un gruppo di giovani aggredire le forze dell'ordine, ieri sera, a Marina di Carrara, ed arriva ad invocare l'intervento dell'esercito per riportare l'ordine in una città allo sbando.



"Questa e l'ennesima follia del governo Conte bis- ha detto Pieruccini - che ha tagliato i finanziamenti sulla sicurezza, proprio in un momento in cui ce n'era più bisogno . La Lega non può quindi che stringersi forte alle nostre forze dell'ordine che meritano rispetto e non indifferenza e trascuratezza da parte della politica. Nella legge di bilancio peraltro non sono state previste risorse per carabinieri e polizia che dovrebbero invece essere rispettati, tutelati, salvaguardati e difesi. La Lega quindi continuerà la battaglia affinché Il governo pensi a trovare i fondi per finanziare e non tagliare risorse a chi è deputato alla nostra sicurezza.". Per Pieruccini sarebbe il momento storico fortemente segnato dalla pandemia ad aver contribuito a un notevole aumento delle tensioni alla base di molti comportamenti scorretti di tanti ragazzi che, inevitabilmente, gravano sugli uomini delle forze dell'ordine sottoposti ad atti di violenza e minaccia.



"La Lega- ha continuato Pieruccini - nel ribadire la massima solidarietà a polizia e carabinieri, fondamentali per la tutela della sicurezza pubblica , ritiene necessario che occorra fare di tutto per implementare il numero degli addetti di polizia e carabinieri a livello territoriale e locale. Nell'aggressione di ieri notte, con grande senso di appartenenza allo stato, i nostri uomini infatti non hanno abbandonato i cittadini neppure in una serata infernale di mala- movida. Abbiamo amaramente verificato infatti che in queste serate di movida il divieto di assembramento non viene rispettato e anche il divieto di vendita di alcolici si è rivelato fuffa: è sufficiente considerare il numero degli ubriachi già alle ore 19 non seduti ai tavolini, evidentemente, ma con birre e bottiglie di alcolici di ogni genere in mano. "



Secondo Pieruccini i vigili urbani sarebbero più impegnati a fare multe che a controllare i comportamenti dei ragazzi in base alle linee anticovid con l'effetto di una zona, quella del centro di Marina, che diventa terra di nessuno." L'indifferenza delle istituzioni è preoccupante e dominante. - ha concludo Pieruccini - Per il rilancio e il superamento della crisi nera del lockdown il sindaco De Pasquale , aveva persino firmato un 'ordinanza con orari più ampi per il commercio , senza però rivedere nel contempo quelle poche regole, insufficienti, per contrastare il delirio. La verità è che i 5 Stelle, sia a livello locale, sia nazionale, non hanno la benché minima idea della reale situazione delle città : l'atteggiamento di fondo rimane quello dell'indifferenza, che sovente nasconde precise scelte di campo in favore soltanto di loro stessi. Marina di Carrara, terra di nessuno , ora ha bisogno dell'esercito. ".