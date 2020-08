Scontri a Marina, Nespolo chiede punizioni esemplari

Altri articoli in Politica

martedì, 25 agosto 2020, 19:23

Hanno scelto di non presentare liste nelle prossime regionali del 20 e 21 settembre dichiarando pubblicamente di non riconoscersi a pieno in nessuna delle candidature in campo e di aver preferito concentrarsi sulla costruzione di un partito piuttosto che logorarsi in una campagna elettorale

martedì, 25 agosto 2020, 18:08

Presentate in tutte le 13 circoscrizioni della Toscana le liste di Europa Verde Toscana per le elerzioni regionali del 20 e 21 settembre. L’annuncio è stato fatto dal commissario di Europa Verde per la Toscana Francesco Alemanni e dal coordinatore nazionale di Europa Verde Filiberto Zaratti

martedì, 25 agosto 2020, 16:21

Così Filippo Frugoli, commissario provinciale della Lega giovani, commenta i fatti avvenuti sabato notte a Marina di Carrara

martedì, 25 agosto 2020, 13:32

Massimiliano Simoni, candidato al consiglio regionale per Fratelli d'Italia si schiera senza se e senza ma dalla parte degli agenti di polizia che sono stati aggrediti, nella notte fra sabato e domenica, a Marina di Carrara da un gruppo di giovani

martedì, 25 agosto 2020, 12:41

Lo afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale e candidata alle prossime elezioni, dopo quanto accaduto a Marina di Carrara

martedì, 25 agosto 2020, 12:23

Il gruppo consiliare Movimento 5 Stelle di Carrara si esprime sui fatti avvenuti sabato notte ai danni della Polizia di Stato a Marina