Politica



Scontri fra giovani e agenti a Marina. Martisca (FI Giovani): “Città fuori controllo”

domenica, 23 agosto 2020, 10:32

E’ successo la notte scorsa in pieno centro di Marina di Carrara e in un orario nel quale in giro c’erano ancora molti turisti e famiglie con bambini. Un gruppo di giovani si è ribellato ai controlli anti-covid effettuati dalla polizia ed ha ingaggiato una vera e propria rissa con gli agenti che ha richiesto l’intervento di diverse pattuglie che hanno, quindi, dovuto lasciare scoperte dai controlli alcune zone della città e che ha impegnato anche i carabinieri che, proprio per questo, hanno ritardato di qualche minuto il raggiungimento del luogo in cui si è verificato un incidente stradale in via Carriona.



A riferire della notte brava di Marina di Carrara è Lucian Martisca, coordinatore comunale di Forza Italia Giovani che ha detto: “Bisognerebbe riorganizzare interamente la sicurezza sul territorio, dal momento che le risse sono ormai diventate appuntamenti di ogni fine settimana, tutelando gli organi di polizia. Carrara è in piena crisi, non ci sono progetti per i giovani, si annullano eventi in continuazione, la sicurezza lascia a desiderare e soprattutto l’amministrazione non è in grado di recuperare il degrado diffuso a Carrara da anni. Tre anni fa si promettevano eventi, concerti, festival, ripristino delle strade e degli edifici storici, ma in questo momento Carrara è al capolinea tra incuria e confusione. Ci aspettiamo una maggior organizzazione per quanto riguarda la sicurezza da parte delle forze dell’ordine.”.