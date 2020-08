Politica



Spero che un giorno così non ritorni mai più: la cena in blu è già diventata un incubo

sabato, 22 agosto 2020, 23:18

di vinicia tesconi

Su come nacque il primo verso della più famosa canzone italiana nel mondo quasi ci litigarono i due autori, Franco Migliacci e Domenico Modugno: una meditazione sul quadro “Le coq rouge dans la nuit” di Chagall, diceva Migliacci; vedere la moglie Franca inquadrata nel blu cielo di una finestra aperta, sosteneva Modugno.

Ma c’era anche la versione stereo che parlava di una passeggiata dei due musicisti lungo Ponte Milvio a Roma e di quell’idea di “ di blu m’ero dipinto” nata in entrambi. Poi, dopo, Migliacci ritrattò e disse che “ Nel blu dipinto di blu”, la canzone che diede a Modugno la vittoria a Sanremo e la fama internazionale, era, in realtà nata da un incubo.

Chissà che non avesse avuto un presagio di come, banalmente, sciattamente, per un utilizzo dal gusto assai discutibile, l’attacco, meraviglioso della sua canzone – “ Penso che un sogno così non ritorni mai più…” sia diventato, per lo staff del Settore Attività Produttive, Cultura e Biblioteche, Servizi Educativi e Scolastici del comune di Carrara, l’auspicio di qualcosa da non ripetersi mai più ovvero: “ Spero che un giorno così non ritorni mai più” stampato su sfondo blu notte con stelle per annunciare la cena in blu, l’unico evento di animazione estiva previsto per la frazione di Marina di Carrara. La locandina virtuale è apparsa sulla pagina Visita Carrara gestita dal medesimo staff e contrassegnata dal logo del comune di Carrara ed è stata condivisa e ripostata ampiamente da assessori e membri della maggioranza 5 stelle di Carrara oltre che da cittadini, distratti visitatori dei social, che non si sono soffermati sul testo scritto per pubblicizzare l’evento.

Quindi, ricapitolando, secondo gli autori della locandina e amministratori della pagina e quindi indirettamente secondo gli amministratori che hanno affidato il compito di realizzare evento e locandina allo staff del settore attività Produttive, la cena in blu è un evento che “ si spera” non si ripeta mai più: difficile comprenderlo anche incasellandolo nella non ampia, né fortunata, gamma della pubblicità al contrario. Facile, come di fatto è stato, aver scatenato sui social, nei migliori casi, ilarità e battute, nei peggiori, indignazione e desolazione per l’evidente fatica insormontabile che deve essere costata agli autori della locandina, andare a controllare il testo di “Nel blu dipinto di blu”,conosciuta anche e assai di più come “ Volare” e talmente nota a tutti con il suo arcinoto incipit che dice “ Penso” e non “Spero”. Quindi, parafrasando lo slogan: “Spero che una cena così non ritorni mai più”, anzi, visto che anche il “ sogno” di Migliacci e Modugno si è trasformato in un “ giorno”, il sunto diventa “ spero proprio che questo giorno ( quello della cena in blu) non ritorni mai più, se ne deve dedurre che il comune inviti tutti…a non partecipare? In tempi di covid e con la scelta antitetica di organizzare eventi pubblici mantenendo un basso profilo, tutto è possibile. Anche storpiare una bellissima canzone senza neppure rendersi conto di aver lanciato il messaggio opposto a quello che si stava perseguendo. Un incubo, insomma. Aveva ragione Migliacci.