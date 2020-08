Politica



Telecamere, ordinanze per la movida e attivazione della task-force anti-degrado: i suggerimenti del dipartimento sicurezza di FdI

mercoledì, 12 agosto 2020, 22:37

L’incontro del sindaco Francesco De Pasquale con il nuovo primo dirigente del commissariato di Carrara, dottor Daniele Manganaro è servito da spunto per Lorenzo Baruzzo, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia e responsabile regionale del dipartimento sicurezza, legalità e immigrazione di FdI, per lanciare alcuni suggerimenti all’amministrazione per rendere sempre più sicura la città.

“Il sindaco si è detto disponibile ad una proficua collaborazione con il capo della polizia locale – ha detto Baruzzo – Noi ci auguriamo che l’offerta di diponibilità diventi concreta attraverso alcune soluzioni politico amministrative che servano a garantire la sicurezza dei cittadini.”. La ricetta di Baruzzo parte con una copertura capillare del territorio mediante telecamere collegate in diretta con le centrali operative delle Forze dell’Ordine, richiesta soprattutto per zone quali il centro storico, piazza Alberica, Piazza Garibaldi, Avenza, specie nella zona di via Giovan Pietro, via Menconi, dove alcuni episodi di cronaca hanno destato nelle scorse settimane allarme sociale tra la popolazione. In merito ai problemi legati alla movida e alle regole anti-covid, Baruzzo ha aggiunto. “Non ci risulta che ci siano ordinanze che obblighino la chiusura ad una determinata ora della notte , come succede in molti altri Comuni, ma riteniamo sarebbe il caso di attivarsi in questa direzione.” Infine Baruzzo è tornato sul tema della Task Force antidegrado annunciata dall’amministrazione 5 stelle ma mai attivata, già presentato in varie occasioni al sindaco carrarese: “ Invitiamo De Pasquale – ha aggiunto Baruzzo - a rendere efficiente il Nucleo Operativo antidegrado della Polizia Municipale che l’amministrazione ha creato e annunciato con tanta enfasi affinché possa essere di supporto alle forze dell’ordine. Nel notare che l’ amministrazione 5 stelle è poco sensibile ai problemi della sicurezza, probabilmente per l’incapacità che la contraddistingue , siamo persino disponibili a mettere a disposizione le nostre “professionalità “ a titolo di consulenza gratuita naturalmente, perché per noi la politica è volontariato, affinché Carrara si doti degli strumenti da mettere a disposizione delle forze dell’ordine per la prevenzione e la repressione del crimine.”.