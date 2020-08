Politica



Trasporto pubblico da rivedere e migliorare: Confimpresa si schiera a fianco dell’utenza

martedì, 4 agosto 2020, 09:10

Il servizio del trasporto pubblico urbano deve essere ripensato e migliorato tenendo in primo conto soprattutto i benefici per gli utenti e per il territorio. Questa è la posizione presa da Confimpresa che ha sollecitato l’inserimento del problema del trasporto urbano locale nell’ordine del giorno dell’agenda politica degli amministratori.

“Arriverà l’autunno - ha fatto notare Daniele Tarantino presidente di Confimpresa - con tutte le problematiche inerenti l’organizzazione dei servizi post-coronavirus, con distanziamenti sociali e divieti di assembramenti. Con l’inizio delle scuole chiaro che il mezzo pubblico sarà preso d’assalto dagli studenti: per affrontare la situazione serve un tavolo di discussione. Abbiamo visto come il coronavirus abbia rallentato la sua forza con il blocco del traffico e la riduzione dell’inquinamento del cinquanta per cento con l’abbattimento delle polveri sottili. Il problema potrebbe ripresentarsi con la riapertura delle scuole e sarebbe auspicabile scaglionare gli orari di ingresso e di uscita, in maniera più flessibile. Diventa quindi prioritario riorganizzare il servizio di trasporto pubblico agevolando l’utenza. Tuttavia, di fronte allo scontro in atto sulla gara regionale per la gestione del trasporto pubblico, tra Ctt Mobit e Autolinea Toscana , c’è il rischio che si vada a compromettere un servizio che già non è un’eccellenza. Quindi, al di là dello scontro ideologico tra le forze politiche, dobbiamo valutare la soluzione migliore per garantire un servizio efficiente per il territorio apuano. Sappiamo che nel contratto di servizio c’è anche l’acquisto di 2000 mezzi nuovi e ci chiediamo: quanti mezzi verranno sostituiti nel nostro territorio? Conosciamo le carenze croniche del trasporto pubblico soprattutto per quanto riguarda il collegamento con le frazioni montane: corse saltate, autobus rotti, proteste della gente. La politica, a questo punto, non può litigare per scegliere il vincitore ma ragionare sull’interesse e il benessere sociale”. Tra le proposte di Confimpresa vi è l’attivazione di una circolare che presti servizio in città, anche in ztl: “La Ztl è tale quando esiste un servizio alternativo e non una chiusura totale – ha aggiunto Tarantino - Con due bus navetta elettrici si potrebbe valutare la possibilità di migliorare la mobilità anche in centro storico, collegato con il capolinea. Massa ha un elevato indice di vecchiaia, superiore alla media Toscana, 223,24 per cento contro il 204,61, per cui sarebbe auspicabile offrire un servizio alla fascia degli anziani che rappresentano il 48,1 per cento della popolazione. Come Confimpresa, sempre vicini al cittadino, chiediamo l’apertura di una discussione su queste tematiche e un confronto pubblico alfine di redigere un atto di indirizzo.”.