“Vergognosa passerella di Rossi e De Pasquale al Monoblocco”: Bernardi chiede le scuse ai cittadini

mercoledì, 5 agosto 2020, 16:58

Sfilata in clima elettorale su un immaginario tappeto rosso di vergogna: questa la sintesi, secondo il consigliere dell’opposizione Massimiliano Bernardi, della visita del presidente Enrico Rossi e del sindaco Francesco De Pasquale al Monoblocco nel corso della quale, ancora una volta sono state disattese le promesse stabilite dal Pal, Piano Attuativo Locale della Sanità locale.



“Due figure inquietanti – ha detto Bernardi - che, in pieno delirio elettorale, hanno convocato giornalisti e fotografi al Monoblocco dimostrando menefreghismo verso i malati in terapia oncologica, i malati in visita dagli specialisti e verso i ricoverati che avevano bisogno di cure piuttosto che dei comizi politici. Dopo quello che sta succedendo e per i morti che abbiamo dovuto piangere durante la pandemia Covid-19, è il caso di sottolineare che le battaglie della città contro l’infelice piano di razionalizzazione e la costruzione dei quattro ospedali voluti dal presidente Rossi, che ha dimezzato i servizi sanitari ospedalieri del territorio, non sono riuscite a salvaguardare né il Monoblocco né la salute dei cittadini. E a causa dei clamorosi tagli effettuati negli anni dal governo PD in Regione, dopo strage di morti, intubati ed infettati dal coronavirus , per salvarsi la faccia hanno dovuto ricorrere ai ripari, sprecando milioni di euro di risorse pubbliche al fine di piazzare frettolosamente da un luogo all’altro i Covid dimessi dal Noa. Il paradosso è che per carpire un pugno di voti se ne sono anche spudoratamente vantati . L'assessore “in pectore” della prossima Giunta Regionale, se vincerà il PD , Giacomo Bugliani, aveva fatto una corsa ad ostacoli per arrivare per primo a dichiarare con orgoglio l’abbattimento del Monoblocco di Carrara e i milioni di euro già pronti per sostituirlo con una palazzina di un terzo più piccola, e a distanza di sei mesi, dopo che con forza dai Comitati e dai cittadini era stato stoppato, rieccolo con la proposta della seconda fregatura: lo demoliamo solo un pochino. Sicuramente Bugliani non ci riuscirà nemmeno quando sarà assessore regionale, ma intanto, sotto sotto, il massese di Massa è riuscito a spostare la Medicina Nucleare al NOA, impegnando la Regione Toscana a spendere tre milioni e 500 mila euro per adeguare il seminterrato dell’Ospedale per Acuti. Alla faccia del PAL, che prevedeva Medicina Nucleare nel Percorso Oncologico al Monoblocco di Carrara, e alla faccia tosta della Direttrice Generale Casani che ha deciso che il PAL era troppo vecchio e bisognava rottamarlo.”.

Bernardi ha sollevato quesiti proprio sulla decisione con cui il PAL è stato bollato per vecchio e sul colpevole silenzio della politica che accetta queste decisioni arbitrarie. “ Pretendiamo dalla dirigente dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest – ha concluso Bernardi - che faccia un passo indietro e chieda scusa ai cittadini per le sue esternazioni fuori luogo e fuori competenza. Al sindaco De Pasquale chiediamo, invece, di riferire quanto deciso nel prossimo consiglio comunale e di ribadire l’impegno preso a suo tempo con i cittadini di salvaguardare il Monoblocco facendo attuare il PAL. A Enrico Rossi e a Giacomo Bugliani se possibile di fare campagna elettorale altrove e di non farsi più vedere in giro per Carrara a prendere in giro la gente per bene.”.