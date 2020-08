Politica



Teatrino acchiappavoti tra sindaco De Pasquale e governatore Rossi per accaparrarsi il merito della semidemolizione del Monoblocco: critiche della Lega

mercoledì, 5 agosto 2020, 09:26

Stucchevole e fuori luogo: così Nicola Pieruccini, commissario della Lega Salvini Premier ha definito lo scambio di battute – per lui un teatrino a favore di campagna elettorale – tra il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale e il governatore della Toscana Enrico Rossi durante la visita al Monoblocco di Carrara. Battute che avevano lo scopo, secondo Pieruccini, di rivendicare la paternità de del merito del taglio degli ultimi due piani della struttura e soprattutto quello di aver favorito l’annunciata pioggia di milioni per la ristrutturazione della struttura.

“La buona notizia rispetto alla visita istituzionale del presidente Rossi – ha detto Pieruccini - è che il nostro Monoblocco si erge ancora maestoso ad abbracciare la città e non è stato ancora demolito, come volevano il consigliere del PD Giacomo Bugliani, la consigliera del PD Roberta Crudeli, l' assessore Stefania Saccardi oggi di Italia Viva e, dulcis in fundo, anche il nostro amato sindaco, ma forse ancora per poco. Quando saranno stati spesi tutti i milioni di euro promessi e disattese le promesse bugiarde fatte ai cittadini, speriamo in una celebrazione sobria, senza la presenza del PD e dei 5 Stelle in ogni ordine e grado, come si conviene nel rispetto da parte di chi perde la fiducia nelle urne a causa dello scempio politico che è stato compiuto sulla sanità locale evidenziato soprattutto durante la pandemia da Covid -19.”.

“La cattiva notizia –ha continuato Pieruccini - è stata, invece, la presenza beffarda al Monoblocco di un personaggio inquietante, da anni responsabile della sanità Toscana, anche quando la politica di sinistra aveva causato, per il mancato controllo della gestione , il buco-voragine di 400 milioni di euro che, con una irresponsabile faccia tosta ha inaugurato un intero reparto di Cure Intermedie per pazienti anziani in una struttura pericolosa, inagibile e a forte rischio sismico. Un uomo dai significativi trascorsi politici che non si è fatto scrupolo di nulla nella sua carriera politica ed ha persino utilizzato una “cosa qualsiasi” cioè l’elargizione di una montagna di soldi a fine legislatura, per alimentare la campagna elettorale perdente del suo partito e che ha avuto in città l’accoglienza che si meritava .Se già c'era da storcere il naso per le speculazioni aberranti del consigliere Bugliani, che non perde occasione per essere decisamente fuori luogo, ci è sembrata di cattivo gusto anche la passerella elettorale e relativo comizietto offerto dal nostro governatore, visto anche il trattamento che ha riservato ai lavoratori del CUP che francamente si poteva risparmiare.”

Pieruccini ha ribadito che il Monoblocco appartiene a tutti i cittadini e che deve essere protetto sempre ed ovunque dalle squallide speculazioni politiche che purtroppo sono sempre più ondivaghe e frequenti. Forte la condanna della Lega al “ comportamento irresponsabile di Enrico Rossi” che pur avendo emanato ordinanze anti-Covid volte ad evitare assembramenti, avrebbe “ proprio Lui” favorito la formazione di un assembramento, mostrandosi senza mascherina proprio nel corso della visita al Monoblocco. “ Si sa che i comportamenti dei comunisti rossi in quanto partigiani ed antifascisti, anche se gravi, rimangono sempre più tollerati rispetto a tutti gli altri .” ha chiosato Pieruccini che non ha lesinato critiche neppure alla dirigente dell'Asl dottoressa Casani in merito all’annuncio dello stanziamento di fondi da parte della Regione per il trasferimento definitivo di medicina nucleare a Massa, progetto sostenuto dal consigliere Bugliani. Per Pieruccini, quindi, la visita di Rossi a Carrara è risultata essere una presa in giro senza vergogna nei confronti dei cittadini dopo tutte le vicende della sanità locale legate alla sua gestione caratterizzata da chiusura degli ospedali , dei pronto soccorso , dei punti nascita, diminuzione del personale medico degli infermieri e degli specialisti , annullamento di fatto l'apertura delle famose case della salute e da ultimo trasferimento a Massa la medicina Nucleare .