Politica



Visita di Rossi al Monoblocco: farsa autocelebrativa secondo il Comitato Primo Soccorso e Urgenza Carrara

martedì, 4 agosto 2020, 09:03

Triste passerella da campagna elettorale e farsa autocelebrativa: non è piaciuta al Comitato Primo Soccorso e Urgenza, la visita del governatore della Toscana Enrico Rossi e dei vertici di Asl al monoblocco di Carrara.

Invano i membri del comitato hanno atteso un’ammissione di colpa per le molte promesse ancora disattese sulla sanità locale, così come inutilmente hanno sperato in risposte certe, cronoprogrammi e sicurezze sul PAL, documento sottoscritto nel 2016 e continuamente disatteso da Asl e Regione. Non ci sono state né l’una, né le altre.

“Abbiamo invece ascoltato - hanno fatto sapere dal comitato - il presidente regionale dilungarsi pedestremente su fantomatici traguardi raggiunti, promettendo ben 13 milioni di euro per il solo Monoblocco, mentre è ben visibile sotto gli occhi di tutti il fallimento della sua politica sanitaria. Un PAL costantemente disatteso, con risonanza magnetica inutilizzata ferma al vecchio ospedale di Massa, liste di attesa aberranti e il mancato trasferimento della Medicina Nucleare e della Scuola Infermieri a Carrara. Valutiamo positivamente l’apertura del reparto di degenza per le cure intermedie al quinto piano del monoblocco, ma giudichiamo del tutto vergognoso lo stucchevole cerimoniale di taglio del nastro in corsia, a pochi metri da anziani e degenti. Un comportamento irrispettoso a cui si è purtroppo prestato anche il sindaco De Pasquale.”.

I membri del comitato hanno ricordato che l’ospedale di Carrara, come lamentava anche il compianto professor Achille Sicari, non ebbe mai una vera inaugurazione perché nel 1976, quando divenne operativo, la stessa direzione generale giudicò inopportuna una cerimonia inaugurale in un luogo di sofferenza.

“Carrara ha pagato fin troppo sul piano della sanità – hanno ripreso dal Comitato - Ricordiamo che non a caso nel ventennio 2000 - 2020, con Rossi che è stato assessore regionale alla sanità e governatore, abbiamo avuto la chiusura degli ospedali di Carrara e Massa e la creazione del Noa con tutti i problemi che tuttora ne conseguono. Ci è stato tolto tutto: degenza, reparti, specialistiche, e pure il punto nascite. Oggi non si può più neanche nascere a Carrara. Abbiamo di fatto perso anche quel sano orgoglio di appartenenza nativa a questa terra. La popolazione di Carrara, che per anni si era quasi ingenuamente fidata, oggi guarda con sospetto, preoccupazione e una mal celata punta di risentimento i responsabili di questo scempio. Carrara è rimasta fin troppo scottata da queste scelte irragionevoli prese nell’interesse esclusivo di logiche privatistiche.”.

Il comitato ha quindi lanciato una frecciata al candidato del centro sinistra alle prossime regionali, Eugenio Giani, considerato il prosecutore ideale della governance di Rossi, che ha definito la sanità apuana la Cenerentola della Toscana, invitandolo a ricordare le ragioni e i responsabili che hanno portato a questa situazione.

“Grazie alle 7000 persone - hanno concluso dal comitato - che nel dicembre scorso hanno firmato la petizione portata avanti dal nostro comitato, siamo riusciti a scongiurare l’abbattimento del monoblocco, oggi, a qualche mese di distanza ci troviamo di un nuovo a dover discutere sull’abbattimento di due o tre piani di questo edificio e la creazione di due fabbricati a ridosso dello stesso. Adesso vogliamo certezze sulla nostra sanità, sul futuro del Monoblocco, certezze sui servizi di valenza provinciale che qui trovano sede. Vogliamo una risposta franca e onesta da parte delle istituzioni locali.”.

Vinicia Tesconi