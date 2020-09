Politica



Volti nuovi e noti della provincia di Massa Carrara hanno deciso di sostenere, con la propria candidatura Europa Verde Toscana

lunedì, 31 agosto 2020, 11:53

di vinicia tesconi

Personaggi di spicco della medicina, del diritto, dell’architettura, dell’ambientalismo, del femminismo e giovani madri: questi i nomi dei candidati alle regionali nelle liste di Europa Verde Toscana a supporto di Eugenio Giani. Ecco i nomi dei candidati: Dottor Silvano Neri, esponete di spicco della Medicina del Lavoro, con la sua esperienza e qualità si è distinto su tutto il territorio Toscano e Nazionale. La sua coscienza ecologista, ha determinato la sua candidatura nelle fila di Europa Verde. Candidato alle Regionali a Massa Carrara. Enzo Bogazzi, cancelliere presso il Tribunale di Massa, delegato provinciale ANIOC per Massa Carrara,da sempre nell’area socialista, ha deciso di portare il suo contributo per sostenere a 360 gradi Europa Verde Toscana. Candidato alle Regionali ad Arezzo e Grosseto e alle comunali di Viareggio. Laura Cella,Giovane Madre,da sempre sensibile ai temi ambientali. Candidata alle Regionali a Massa Carrara e alle Comunali del Comune Cascina. Lavinia Stanila Mirela, ambientalista e animalista da sempre. Candidata alle Regionali alle Regionali di Massa Carrara e alle Comunali del Comune di Viareggio. Amerigo Blosi, Architetto e docente, cooportavoce dei Verdi Toscani. Candidato alle Regionali di Livorno e Lucca. Roberto Nicoli ,Consigliere Nazionale dei Verdi italiani,cooportavoce della Federazione dei Verdi di Massa Carrara. Candidato alle Regionali di Massa Carrara.

Laura Cella, Lavinia Stanila Mirela, Silvano Neri, Roberto Nicoli; sono i Candidati nella Circoscrizione di Massa Carrara. La Federazione dei Verdi e Verde Europa Toscana, si rivolge in particolar modo alle elettrici ed elettori di Massa Carrara, chiedendogli di sostenere la svolta Ecologista. “Il mondo, come tutti sanno – hanno detto i Verdi - è giunto a un punto di non ritorno. Per decenni dovremo convivere con i cambiamenti climatici prodotti da una cattiva politica e da scelte economiche nefaste che hanno devastato il nostro territorio. Purtroppo non abbiamo a più tempo a disposizione, bisogna agire subito con determinazione e consapevolezza, per questo motivo la comunicazione di Europa Verde afferma Qui ci vuole Un’Ecologista. Ricordiamo che l’unità degli Ecologisti per incidere profondamente nei territori, deve concretizzarsi nella costruzione di in un grande Partito Verde, la nostra casa. Europa Verde, ha le porte aperte: siamo pronti ad accogliere liberamente tutte le persone che hanno a cuore la salvaguardia del nostro pianeta. Greta, la giovane Svedese, grida con dolore: ”il mondo è in fiamme”. Europa Verde a questo grido risponde: “ solo i veri ecologisti, con la loro politica si comportano, nei fatti, come dei veri pompieri e spengeranno le fiamme distruttrici dei nuovi Neroni. Insieme possiamo fare grandi cose, iniziando da Massa Carrara.”.