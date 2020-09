"Al fianco degli operai Sanac e della siderurgia"

Altri articoli in Politica

giovedì, 10 settembre 2020, 15:32

A ricordarlo è stato il consigliere dell’opposizione Massimiliano Bernardi che ha sollecitato una rapida realizzazione delle misure anti-covid previste per le scuole, avendo trovato poco rassicuranti le affermazione dell’assessore ai lavori pubblici Andrea Raggi al riguardo

giovedì, 10 settembre 2020, 08:47

Denuncia di Massa Città in comune: "Sono passati due anni da quando il neo gruppo consiliare leghista si vendeva come cambiamento per questa città andando al cimitero di Mirteto rivendicando, con un azione dimostrativa, come con loro tutto sarebbe stato differente"

giovedì, 10 settembre 2020, 08:42

Roberta Crudeli, un nome molto conosciuto su tutto il territorio provinciale, impegnata politicamente dagli anni della giovinezza, dapprima con il PCI e oggi, una delle figure di spicco del Pd, al secondo mandato in consiglio comunale a Carrara, è candidata per le elezioni regionali del 20- 21 settembre, a sostegno...

mercoledì, 9 settembre 2020, 15:16

L’annunciata novità di quest’anno dello storico premio letterario massese “San Domenichino”, cioè lo spostamento della cerimonia di premiazione dallo spazio antistante l’omonima chiesa da cui ha avuto origine il premio, ad uno stabilimento balneare di Marina di Massa, non è piaciuta a molti cittadini massesi

mercoledì, 9 settembre 2020, 14:52

Si tratta di un intervento che consentirà di rendere funzionale ed attrattivo il parco, collocato in una zona centrale e frequentata, ma dove gli arredi e i giochi sono spesso stato oggetto di forte degrado e danneggiamenti

martedì, 8 settembre 2020, 11:11

Italia Viva Massa, coordinatrice Eleonora Lama, e Dina Dell’Ertole, consigliera comunale Italia Viva Alternativa Civica, intervengono sullo stato di agitazione proclamato dai vigili urbani